Serie D: il Cannara guidato da Armillei passa 1-0 contro i biancorossi. Caldo, cambi, rimpianti e soprattutto zero punti. Terranuova senza scampo: primo ko al Matteini

di Francesco Tozzi

Black-out al Matteini. Il Terranuova Traiana soffre la prima sconfitta stagionale di fronte ai propri sostenitori nel primo incrocio in assoluto con il , che guadagna invece i primi tre punti superando i biancorossi per 0-1. Temperatura rovente a Terranuova Bracciolini. Giugni apporta alcune modifiche al modulo di gioco. Si passa dal prediletto 4-2-3-1 di Becattini ad un 4-3-3 con tridente d’attacco composto da Zhupa, Bruni e Marini, mentre Saltalamacchia si accomoda a centrocampo con Cioce e Sesti. Dopo 5 minuti Sesti prova la prima conclusione di destro che termina sopra l’incrocio dei pali. Nonostante la buona partenza dei padroni di casa, la partita si sblocca al 19’ in favore degli ospiti. In un’incursione del è abile Montero ad intercettare di testa sorprendendo Pagnini, che non può nulla di fronte al numero 8 della compagine rossoblu. I valdarnesi si trovano un po’ in affanno e iniziano a concedere più spazio alla formazione ospite. Gli umbri, grazie a due calci piazzati in sequenza cercano di replicare l’azione che ha consentito loro di portarsi in vantaggio, stavolta però senza successo. Al 39’ il capitano Marini riesce ad inquadrare lo specchio della porta, davanti al quale si trova Bruni che raccoglie il pallone con un colpo di tacco al volo. La traiettoria non è molto precisa e la sfera si infrange sul fondo. Sul finale del primo tempo Haxhiu, dopo uno slalom in area, colpisce di sinistro andando a sfiorare la porta difesa dall’estremo difensore del Terranuova Traiana. Alla ripresa Giugni cerca di mettere una pezza al gioco sfilacciato che si è visto nel primo tempo: dentro Tassi, Ngom e Bargellini fuori Castaldo, Zhupa e Cioce. Al 12’ ci riprova Haxhiu con un tracciante destro che spaventa il reparto arretrato terranuovese. Marini e soci sono tornati in campo con un atteggiamento diverso rispetto alla prima frazione di gioco, ma i neo promossi della provincia di Perugia non lasciano niente al caso. Al 22’ è sempre il a fare la parte del leone, con l’offensiva di Schvindt che scaraventa un bolide dalla distanza mancando però la mira. Il primo vero tentativo dei locali avviene al 40’ con un colpo di testa di Sborgi grazie all’assist di Tassi e l’ex di turno Vassallo non ha problemi ad afferrare. I ragazzi di Becattini provano la rimonta fino all’ultimo ma non basta.