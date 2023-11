Serie D. Il Cenaia non può fallire, arriva il Sansepolcro

Occasione da non perdere quella di domani pomeriggio per il Cenaia, quando alle ore 15 arriva al Favilli-Pennati l’ultima della classifica, la Vivi Altotevere Sansepolcro. Squadra neopromossa proprio come il Cenaia, risalita in Serie D dopo la retrocessione avvenuta nel 2018. Ma la realtà di Sansepolcro è una realtà che per anni ha fatto questa categoria, a differenza del Cenaia che alla fine della scorsa stagione è salita nella quarta serie nazionale per la prima volta nella sua storia. L’avvio di stagione degli aretini non è stato scintillante, con 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte ma c’è da dire che il calendario non ha sorriso fin qui alla formazione bianconera che ha già affrontato quasi tutte le prime della classe. Nelle ultime gare infatti la squadra di Andrea Bricca (che domani sarà squalificato, ndr) ha dimostrato di aver ritrovato equilibrio, soprattutto in difesa, è infatti attualmente la squadra con più reti subite (15, di cui 12 solo nelle prime 4 giornate).

Domenica è arrivato il ko contro il Figline, per 0-1 con il gol subito solo nel finale, che non ha permesso al Sansepolcro di muovere la classifica restando a 4 punti. Ed un punto più in alto, a quota 5 punti, troviamo il Cenaia, reduce dal ko di Altopascio e affamato di punti salvezza. "Dobbiamo lavorare sui dettagli – suona la carica capitan Giacomo Signorini – nelle ultime partite abbiamo giocato bene, fatto la partita e poi alcune piccole disattenzioni le abbiamo pagate care. Già in allenamento abbiamo lavorato su questo, a tenere alta la concentrazione. Siamo sulla strada giusta, il gioco c’è, serve solo un po’ più di attenzione". E su come affrontare il Sansepolcro, squadra che si dovrebbe presentare con 4-4-2 più coperto. "Dovremo cercare di sfruttare il fattore campo, farli venire fuori e poi renderci pericolosi sugli esterni o con le ripartenze". Per questa gara mister Macelloni ritroverà Matteo Rossi, assente nell’ultima sfida.

l.b.