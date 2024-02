Serie "D» - Il clou. Pianese cinica passa al "Carraia» sul Ghiviborgo. Non basta il penalty di Carcani in zona Cesarini

GHIVIBORGO

1

PIANESE

2

GHIVIBORGO (3-5-2): Becchi, Vecchi, Sanzone (77’ Masella), Bura (54’ Romano), Turini (77’ Saidi), Nottoli (61’ Carli), Campani (51’ Signorini), Orlandi, Lepri, Hrom, T. Carcani. (A disp.: Bonifacio, Bindi, Poli, Cristofani). All.: Lelli.

PIANESE (4-3-1-2): De Fazio, Morgantini, Polidori, Lo Porto, Boccadamo, Remy (84’ Di Nino), Simeoni, Proietto (75’ Niccoli), Le Donne, Mastropietro (72’ Bramante), Mignani. (A disp.: Iurino, Tognetti, Di Martino, Falconi, Alagia, Monanni). All.: Prosperi.

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa.

Reti: 24’ Mastropietro, 50’ Mignani, 88’ T. Carcani (rig.).

GHIVIZZANO - Colpo esterno molto pesante della capolista Pianese che vince con merito al "Carraia", vìolato solo per la seconda volta in questo campionato. La sfida era attesissima e non tradisce il numeroso pubblico presente. Non tanto per le emozioni, quanto per la sua intensità e qualità nelle giocate.

Fase di studio in avvio; poi è la squadra di Prosperi a prendere l’iniziativa. Al 18’ occasione per Mignani che calcia fuori da buona posizione, su assist di Mastropietro, pericoloso, poi, di testa, cinque minuti più tardi: ma Becchi fa buona guardia. Il vantaggio ospite è nell’aria e arriva al 24’, quando Mastropietro entra in area dalla destra e batte in diagonale il portiere in uscita. Immediata la reazione dei ragazzi di Lelli, insidiosi per due volte con Orlandi e al 34’ con Hrom, anticipato in extremis da un difensore, praticamente a porta vuota, su traversone dalla sinistra di Lepri.

Ma la Pianese non sta a guardare e sfiora il raddoppio in contropiede al 37’: Mignani è scaltro ad anticipare Vecchi con un tocco di mano non ravvisato dalla terna arbitrale, s’ invola solo davanti a Becchi, bravissimo, che, per due volte, nega il gol al centravanti bianconero.

In avvio di ripresa pare iniziare meglio il Ghivi, ma la capolista colpisce di rimessa con Mignani che supera il portiere in uscita su assist di Mastropietro. I padroni di casa accusano il colpo, ma non mollano. Girandola di sostituzioni e grande azione Orlandi-Carcani-Lepri al 24’, ma Polidori salva sulla linea.

I colchoneros riescono a riaprire la partita a due minuti dal 90’, con il rigore realizzato da Tommaso Carcani e concesso per fallo di Miccoli su Hrom. Ma è troppo tardi: la capolista chiude tutti i varchi e porta a casa tre punti di platino.

Flavio Berlingacci