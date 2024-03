Serie "D": il derbissimo in Versilia. Ghiviborgo all’esame sul campo del Real

Tempo di derby per il Ghiviborgo che scende in Versilia per affrontare il Real Forte Querceta, avversario scomodo e motivatissimo, impelagato in piena zona retrocessione, ma in crescita di condizione e con un buon morale, alla luce delle ultime prestazioni. I bianconerazzurri di Francesco Buglio occupano, infatti, il terz’ultimo posto, ma sono in piena bagarre: attualmente si giocherebbero la salvezza ai play-out, ma hanno nelle corde la possibilità di recuperare; molto dipenderà anche da partite come quella con i colchoneros.

Il Ghiviborgo deve fare, dunque, molta attenzione al "Necchi Balloni" di Forte dei Marmi, pur avendo più qualità tecniche e maggior tranquillità dell’avversario, con un sesto posto a quota 39 che mette la squadra di Nico Lelli nella situazione di potersi giocare questo derby con la forza dei nervi distesi. Anche se con la massima concentrazione e con la voglia di tornare a casa con il risultato pieno, per migliorare una classifica già ottima, ma che potrebbe diventare splendida. La sfida persa con la capolista Pianese è stata bene assorbita dal gruppo che ha lavorato con impegno e dedizione durante la settimana, per presentarsi al top contro il Real Forte, battuto all’andata in rimonta in un’altalena di emozioni, visto che, poi, i versiliesi non sono così male; anzi, al contrario, la loro classifica non rispecchia i valori in campo, con elementi del calibro di Podestà e Pegollo in attacco che sono i pericoli maggiori cui concedere niente.

Trainer Lelli recupera a pieno regime il centrocampista Carli, mentre deve fare a meno, oltre che del laterale offensivo Giannini (che dovrebbe rientrare fra una settimana), dell’esterno sinistro Romano (infortunato) e dello squalificato Signorini: per il giovane centrocampista un turno di stop per somma di ammonizioni. Incertezza, poi, sulla disponibilità di Orlandi, impegnato a smaltire un guaio muscolare, con il probabile schieramento che potrebbe variare secondo il modulo scelto dal tecnico.

Possibile il ritorno al "4-3-3"; proviamo, comunque, a ipotizzare la formazione che calerà a Forte dei Marmi: Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Saidi (2005) a destra, Vecchi a sinistra, Sanzone e Bura (2004) coppia centrale; a centrocampo: Campani (2003), Carli e capitan Nottoli; in avanti: Turini (2005) a destra, Lepri a sinistra, Carcani centravanti. Probabili varianti: il recupero e l’inserimento di Orlandi, l’impiego dell’altra punta Hrom al fianco di Carcani: per lui 11 reti finora, un bottino niente male. Fischio d’inizio alle ore 14.30; prevista una buona affluenza di pubblico.

Flavio Berlingacci