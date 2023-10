Serie "D» - Il derby. Ghiviborgo-Real: una rivalsa per due

Tempo di derby per il Ghiviborgo che, allo stadio "Carraia" di Ghivizzano, dove sono stati parzialmente completati i lavori di copertura della tribuna, riceve il Real Forte Querceta, in un ambiente più accogliente e tutto particolare che rende ancor più l’idea della gara casalinga, di quel fattore campo tradizionalmente molto importante, soprattutto in Media Valle del Serchio.

Al di là dell’aspetto scenografico, c’è, però, una sfida difficilissima per i ragazzi di Lelli (foto), reduci da tre trasferte consecutive (coppa compresa), che hanno fruttato una vittoria a Ponsacco, un pareggio a Livorno (eliminazione ai rigori) e la sconfitta di Piancastagnaio, per un bilancio in chiaroscuro da migliorare in fretta, Real Forte permettendo.

Non inganni, però, la brutta classifica dei versiliesi, partiti male in questa stagione, che proprio con il Ghivi cercano la scossa giusta per uscire dalla crisi, anche e, soprattutto, dopo il cambio d’allenatore, con l’esperto Buglio al posto di Sena: un avvicendamento voluto dalla società per far cambiare rotta ai bianconeroazzurri. Un’insidia in più, dunque, per i colchoneros che dovranno temere rabbia e voglia di riscatto di un avversario ferito, ma, al tempo stesso, senza fare tanti calcoli e imporre il proprio gioco, a conferma di quel processo di crescita tanto caro al trainer e allo staff tecnico.

Massima attenzione alla compagine versiliese, dove Podestà e Pegollo rappresentano i pericoli maggiori, ma consapevolezza nei propri mezzi ed organico praticamente al completo, con Lelli che ha diverse opzioni, in particolare nel reparto avanzato, per schierare il miglior "undici" possibile, che proviamo a ipotizzare (4-3-3): Becchi (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Turini (2005) a destra Pietro Carcani a sinistra, Vecchi e Sanzone coppia centrale; a centrocampo: Signorini (2004), Campani (2003) e Carli; tridente offensivo con: Lepri (o Giannini) e Orlandi (o Petronelli) sugli esterni, Tommaso Carcani centravanti. Ritorna l’ora solare, fischio d’inizio alle ore 14,30.

Flavio Berlingacci