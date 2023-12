Serie "D": il derby. Tau decimato con il Real

La formazione la farà il medico. Un Tau incerottato quello che affronterà, oggi, ad Altopascio, ore 14,30, il Real Forte Querceta, proprio l’ex squadra di Venturi (foto). L’influenza l’ha fatta da padrona in settimana, con Capparella che è stato messo ko dal virus. A meno di recuperi stile Lazzaro, non sarà del match. Biagioni ha appena ricominciato, Zini è squalificato. Davanti a Di Biagio potrebbero giocare: Bernardini con arretramento di Meucci e Vellutini o Quilici.

Il centrocampo è un rebus. Dovrebbe rientrare sulla corsia mancina Lombardo, con Antoni, Alessio e, forse, Bruno o Perillo, visto che Bruzzo non è al meglio. In attacco, poi, è sempre turn-over, ma questa volta, visto che anche nel reparto avanzato ci sono stati influenzati, giocherà chi è più in forma: due tra Malva, Andolfi, Noccioli, Odianose.

Sarà la sfida tra il terzo miglior attacco, quello Tau, contro la quarta peggior difesa, quella versiliese. La compagine di Forte dei Marmi, priva di Tognarelli squalificato, si trova al terz’ultimo posto in classifica, ha perso dieci delle quattordici gare sin qui disputate. In trasferta ha raccolto solo due pareggi dall’inizio della stagione. Però, nelle ultime tre gare, ha battuto il Montevarchi in casa, pareggiando a Sansepolcro e impegnando il Grosseto.

Venturi analizza così il match. "Il Real Forte Querceta – dice – ha grande bisogno di punti, prenderà giocatori, verrà a giocarsi una gara fondamentale; noi dobbiamo ripartire dal primo tempo di Ponsacco, dimenticando il secondo. Questi errori fanno parte del percorso, è uno step per la crescita, non dobbiamo perdere concentrazione, serenità e consapevolezza e ripartire con ancora maggiore rabbia per arrivare al successo. E’ necessario reagire".

Il Tau, prima della fine del 2023 e del girone di andata, avrà la trasferta di San Donato Tavarnelle e la Pianese in casa nel turno infrasettimanale del 20 dicembre.

Massimo Stefanini