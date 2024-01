Serie "D": il derby. Tau nel nido dell’Aquila

E’ la società toscana più antica, (fondata nel 1902), anche in "C1" negli anni ‘70 e 80’ del precedente secolo (nella stagione 1979-’80 sfiorò la serie "B"). E ha per simbolo l’Aquila. Avete sicuramente indovinato. Il Montevarchi, al "Brilli-Peri" attende un Tau lanciatissimo nella seconda giornata di ritorno di serie "D".

I rossoblu, retrocessi dalla terza serie nella scorsa stagione, sono appena al di fuori dalla zona play-out. In casa hanno perso tre delle ultime quattro gare disputate, con un pareggio, quello con il Sansepolcro. Al "Brilli-Peri" i valdarnesi non vincono dal 22 ottobre, settima giornata, 2-0 al Poggibonsi. Due gli squalificati per l’Aquila: Virgillito e Lischi, oltre all’allenatore Calori.

Il Tau, al contrario, arriva da dieci risultati utili, terza miglior difesa, terzo miglior attacco, quarto posto in classifica, a soli quattro punti dalla prima e con lo scontro diretto Pianese-Gavorrano. Rimane una trasferta delicata. Dirigerà Frazza di Schio. Si gioca alle 14,30.

Venturi fotografa così la gara. "Solo quando avremo raggiunto la salvezza potremo fare ragionamenti diversi. A Montevarchi – afferma – troveremo ambiente caldo, ci attende una battaglia. Loro a Seravezza potevano ottenere di più, sono arrabbiati. La formazione? Con Andolfi, Biagioni e Quilici out dipende anche dalle quote, dai giovani che vogliamo schierare".

