Serie D: il dg Finocchi contesta il comportamento dell’arbitro. Rabbia Terranuova decimato dalle squalifiche. Un turno di stop per Degl’Innocenti, Bruni e Sesti

TERRANUOVA

Terranuova Traiana decimato dalle decisioni del giudice sportivo. La trasferta di Siena di domenica scorsa, caratterizzata da un arbitraggio "folle" a detta della dirigenza biancorossa, ha mietuto vittime: il direttore generale Simone Finocchi è stato squalificato per un turno per proteste nei confronti dell’arbitro; Tommaso Degl’Innocenti out per un turno per fallo da ultimo uomo; Pietro Bruni salterà la prossima gara dopo essere stato espulso per doppia ammonizione; Davide Sesti, anche lui fuori per una giornata per aver rivolto espressioni offensive ad un tesserato Robur. Sul fronte bianconero, invece, la società senese dovrà pagare una multa di mille euro, dal momento che alcuni tifosi si sono resi protagonisti di lanci di oggetti, tra cui accendini, all’indirizzo di un calciatore del Terranuova. Becattini sarà quindi costretto a mettere mano agli 11 titolari in vista dell’arrivo del Sansepolcro al Matteini. La gara di domenica, caratterizzata da tensione e nervosismo, ha lasciato molto disappunto in piazza Coralli.

Nonostante la sconfitta, c’è da sottolineare il fatto che Marini e soci sono stati in grado di resistere per oltre 70 minuti in 9 contro 11. Proprio il direttore Finocchi ha ripercorso gli episodi che hanno messo in difficoltà i terranuovesi. "Dispiace che il Terranuova Traiana non abbia potuto giocare la sua partita, schiacciato già dalla chiama iniziale da un atteggiamento arbitrale mai visto da quando ricopro questo ruolo. Non mi era mai capitato di essere offeso da un direttore di gara e non si può accettare il clima che è stato creato nei nostri confronti".