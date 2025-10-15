Serie D: il dg Finocchi accusa la squadra. "Mai in gara». Terranuova, aria di crisi

TERRANUOVA

"Siamo tutti sul banco degli imputati per una prestazione indecorosa". Simone Finocchi non ha utilizzato troppi giri di parole per descrivere la timida performance del Terranuova Traiana, caduto contro il Ghiviborgo per 3-0 sul campo del Bellandi di Ghivizzano. Il direttore generale ha spiegato che tutti, partendo dalla dirigenza, fino allo staff e ai giocatori, dovranno assumersi le responsabilità dell’accaduto. Tranne un tentativo di Ngom e una conclusione di Saltalamacchia, i biancorossi non si sono fatti vedere per un’ora e mezza. "Dobbiamo capire velocemente perché non siamo stati squadra – ha sottolineato – Siamo stati fuori dalla gara fin dall’inizio. Qualcosa di positivo da cui ripartire si può sempre andare a cercare, ma in questo caso merito al Ghiviborgo e grossi demeriti da parte nostra. La squadra che abbiamo visto in campo non è quella che ha giocato le prime partite di campionato. Si può perdere, certo, ma bisogna vestire i panni di calciatori che entrano in campo avendo la testa sulle spalle, cosa che invece non è accaduta".

Lo choc si è palesato fin dall’inizio, visto che dopo circa dieci minuti di gioco i valdarnesi erano già sotto di due reti. La conclusione del primo tempo ha fatto pensare che la partita fosse ancora aperta per il Terranuova, ma il tracollo è arrivato nei primi minuti del secondo tempo con la rete decisiva messa a segno dalla compagine della Valle del Serchio. "È mancata tutta la parte fisica, agonistica e caratteriale fondamentale per giocare a calcio – ha aggiunto Finocchi – Con il cervello eravamo quindi da un’altra parte. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e capire che così non andiamo da nessuna parte".

Marini e compagni sono tornati ad allenarsi in vista di un altro appuntamento cruciale in programma per domenica prossima, con l’arrivo del Prato al Matteini.

Francesco Tozzi