Serie D, il diesse Taibi: "Assecondata la volontà del giocatore di avvicinarsi a casa». Pistoiese-Simeri, è addio: risolto il contratto

L’avventura di Simone Simeri alla Pistoiese è terminata. Nel pomeriggio di ieri il club arancione ha annunciato la risoluzione contrattuale dell’attaccante napoletano, che lascia quindi l’Olandesina a poco più di un mese di distanza dall’inizio della stagione ufficiale. Un’annata che, per il classe 1993, non era iniziata nel migliore dei modi: zero reti all’attivo per Simeri in oltre 300 minuti tra campionato e Coppa Italia, mentre tutti gli altri attaccanti arancioni hanno trovato almeno una volta la via del gol. Complessivamente, il giocatore campano termina la propria esperienza in Toscana con sei reti, tutte siglate le scorso anno, in ventidue partite con la maglia della Pistoiese, l’ultima delle quali lo scorso 27 aprile nella sfida interna col Corticella.

Nella nota ufficiale diramata dalla società, è intervenuto sulla questione anche il direttore sportivo Massimo Taibi. "Intendo ringraziare Simone - si legge nel comunicato - per l’impegno dimostrato in questi mesi assieme a noi, augurandogli un in bocca al lupo per il futuro. Il calciatore ha espresso la volontà di avvicinarsi a casa, e la Società ha accolto la sua richiesta, comprendendone le motivazioni e ringraziandolo per quanto fatto con la maglia arancione. L’uscita di Simeri, comunque, non muta la competitività del gruppo, che resta concentrato sulla partita di domenica e fortemente motivato a conquistare la vittoria davanti ai propri tifosi".

Il messaggio è chiaro: la risoluzione dell’ormai ex numero nove non cambia gli obiettivi del club, che rimangono quelli di lottare per il primo posto in classifica. Anche senza ulteriori innesti, l’attacco arancione ha i mezzi coi quali può far male a qualsiasi difesa avversaria. E, nel caso in cui ci fosse bisogno, c’è sempre il calciomercato di dicembre per poter apporre gli opportuni correttivi.

Michele Flori