Serie D, il difensore arrivato a dicembre. Zucchini ha conquistato il Carpi: "Qui il gruppo fa la differenza»

È arrivato a dicembre per l’emergenza che aveva colpito la difesa biancorossa con gli infortuni di Rossini e Frison e Gianluca Zucchini si è confermato inserimento di qualità nella rosa del Carpi. Per il centrale 9 gettoni, i primi 4 da titolare, gli ultimi 5 entrando nel finale quando mister Serpini ha alzato la Maginot passando al 3-5-2. Domenica a Riozzo col Sangiuliano la squalifica di Rossini dovrebbe riportarlo in campo dal 1’ (è in pole su Frison) e l’ex Desenzano è pronto a portare il suo mattone nella rincorsa dei biancorossi.

"Quello che abbiamo fatto di positivo nelle ultime settimane – spiega – non conta più niente, conta solo la partita di domenica col Sangiuliano. Sarà una partita tosta, loro vengono da un periodo molto positivo con 10 gare utili che hanno interrotto a Imola, dopo aver battuto Forlì e San Marino e pareggiato con il Ravenna. Ma dobbiamo guardare soprattutto a noi, a quello che dobbiamo fare e preparare bene la partita per portare a casa i 3 punti". Il filotto di 16 punti su 18 nelle ultime 6 gare ha messo in luce un Carpi più forte nella testa e in campo. "Non è cambiato niente da prima – spiega - siamo rimasti gli stessi. Nelle prime due dell’anno solare con Prato e Borgo non ci è andato bene qualche episodio ma siamo sempre rimasti uniti, solo un gruppo unito poteva risollevarsi. Adesso siamo molto più bravi a cercare di indirizzare la partita dove noi vogliamo in base anche ai momenti delle gare". A Sangiuliano potrebbe riformarsi la coppia di mancini con Calanca. "Stare fuori non è mai piacevole – spiega - ma fortunatamente c’è una sana competizione e in allenamento spingiamo tutti forte per provare a guadagnarsi il posto. Quando si viene chiamati in causa si deve dare il massimo, poi il mister fa le sue scelte. Il nostro compito è farsi trovare pronti. Due mancini? Con Calanca abbiamo già giocato insieme, uno dei due si dovrà adattare, la difficoltà può essere in fase di sviluppo mentre difensivamente cambia poco".

Dal campo. Buone notizie dall’allenamento, col rientro di Sall (da valutare se partirà dal 1’), Larhrib, Forapani e Lorenzi dopo gli acciacchi, per una rosa che Rossini squalificato a parte sarà al completo. Intanto la società ha ricordato con commozione Albertino Baraldi, storico tifoso biancorosso abbonato in tribuna scomparso a 73 anni.

Davide Setti