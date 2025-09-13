Serie D: il difensore biancorosso presenta la trasferta di Scandicci. La carica di Castaldo: "Terranuova per il bis»

TERRANUOVA

È il giovane Matteo Castaldo a raccontare la settimana del Terranuova Traiana, che domani si prepara alla prima trasferta stagionale. Capitan Marini e soci sono diretti allo stadio comunale di San Casciano Val di Pesa per affrontare lo Scandicci di Mirko Taccola, con cui si sono già misurati il 24 agosto nel preliminare di coppa, vinto dai valdarnesi per 3-2 dopo i calci di rigore. I blues vorranno rifarsi della sconfitta subita ad opera del neo promosso Sansepolcro, mentre i ragazzi di Becattini sono carichi per i primi punti portati a casa. "Quelli di domenica scorsa – ha affermato Castaldo – sono stati tre punti molto importanti, devo dire che siamo partiti con il piede giusto. Domani ci aspetta una sfida molto importante, perché abbiamo già affrontato lo Scandicci poco tempo fa in coppa. Per questo la stiamo preparando al meglio". Il difensore biancorosso è cresciuto calcisticamente nelle file della Sangiovannese. È poi approdato all’Arezzo nella stagione 2022-2023 e con gli amaranto ha preso parte al Campionato Primavera 4. "Nonostante si tratti di una squadra che abbiamo già affrontato sul campo prima dell’inizio del campionato – ha aggiunto Castaldo riguardo lo Scandicci – non possiamo avere ancora informazioni chiare sul loro gioco, dato che comunque ci siamo affrontati in una partita di coppa, tra l’altro la prima gara ufficiale per entrambe le squadre".

Il giocatore del Terranuova Traiana ha inoltre spiegato che nello spogliatoio c’è molta sintonia tra vecchi e nuovi elementi di una rosa pressoché rivoluzionata dal diesse Resti. "È il mio secondo anno a Terranuova – ha concluso – e mi aspetto di trovare un pò più di spazio. Voglio portare avanti i miei obiettivi e quelli della squadra". Castaldo spera di incrementare il proprio minutaggio, visto che nella passata stagione è quasi sempre partito dalla panchina. Dal preliminare di Coppa Italia è stato invece inserito tra gli 11 titolari. Un segnale importante, che denota la volontà del tecnico di dare più agibilità al classe 2006 nativo di Montevarchi.

Francesco Tozzi