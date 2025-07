Serie D: il ds rossoblù pronto ad annunciare gli innesti. Giorni: "Quattro colpi per il Montevarchi»

MONTEVARCHIDiego Giorni fa il punto sul mercato del Montevarchi. A ore saranno ufficializzati altri colpi oltre a quelli già ratificati del portiere Giusti e dell’attaccante Mencagli, cammin facendo nascerà la rosa a disposizione di Simone Marmorini che avrà come primo obiettivo quello della permanenza in categoria.

"Fin quando non vedo la firma sul contratto – afferma il ds aquilotto – è mia volontà così come quella dei dirigenti di non mettere in circolazione nessun nome anche perché, teoricamente, potrebbero essere attenzionato da altri sodalizi. Posso però affermare che ho una stretta di mano con quattro giocatori che lo scorso anno militavano in questo girone, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima sveleremo chi sono. Si tratta di profili non di fuori zona ma che torneranno a casa subito dopo l’allenamento".

"Per completare la rosa difficilmente riusciremo a pescare solo atleti che tornino a casa la sera ma sarà un numero davvero limitato. I giovani? Faremo esclusivamente con quelli del settore giovanile – dice Giorni (nella foto) – il Montevarchi è riuscito a costruirsi nel tempo un vivaio i cui ragazzi sono ambiti un po’ dappertutto e non vedo perché si debba cercare da nord a sud dell’Italia quando ce li abbiamo in casa".

Si stanno cercando anche alcune conferme dal passato campionato ma non è assolutamente facile arrivare a un accordo: "Siamo agli inizi di luglio, anche con chi avremmo idea di proseguire il rapporto non è al momento facile trovare l’accordo perché magari c’è qualche altra proposta che sta facendo pensare. Quando, come nel caso di Orlandi, ti arriva una grossa offerta dall’Andria non puoi che accettare. Ma costruiremo senz’altro un Montevarchi competitivo".

Un altro degli elementi del passato campionato che ha già salutato è la mezza punta Bontempi che sta valutando altre proposte che sono arrivate al suo agente. E’ volontà dell’ex giocatore di Sampdoria e Reggina puntare a un qualcosa di più importante di una semplice salvezza.

Massimo Bagiardi