Serie D. Il FolloGavo ha ritrovato gioco e morale. Con la Fezzanese servono però conferme

Follonica Gavorrano al completo, Fezzanese priva di due titolari. La sfida di domani tra i minerari e l’ultima in classifica del girone E di Serie D è una di quelle sfide "trabocchetto". L’ultima della classe infatti, che domani sarà senza gli squalificati Masi e Nicolini, è reduce da tre risultati utili consecutivi. Due pari ed una vittoria per sognare ancora la salvezza. Biancorossoblù che invece si presentano in nona posizione con 31 punti, ottenuti con nove vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte, con 32 gol fatti e 29 subìti. Il confronto del girone di andata era terminato con la vittoria per 2-1 del Follonica Gavorrano. Al vantaggio di Cantatore aveva risposto il capitano biancorossoblù Fabrizio Lo Sicco con una doppietta (un gol su calcio di rigore). Quello di domani sarà il quarto confronto tra le due squadre: oltre al match di andata, gli altri precedenti risalgono alla stagione 2016/17, quella della vittoria del campionato e della promozione in Serie C2 per la compagine mineraria. Una doppia vittoria ottenuta sia in casa, con il punteggio di 2-1 ottenuto con le reti di Moscati e Marianeschi, che in trasferta, un 3-1 grazie alla doppietta di Lombardi e al gol di Moscati, in quel caso sul terreno di gioco di Sarzana.

Non ci sono ex di turno tra le due squadre.