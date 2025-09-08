Serie D. Il FolloGavo inizia bene. Tre punti col Cannara

Un rigore fallito dopo un minuto ed uno segnato allo scadere. Buona la prima anche in campionato per il Follonica Gavorrano, che nel finale batte il Cannara per 2-1 con un calcio di rigore calciato da Giordani nel finale. Passa appena un minuto e Marino viene steso in area. Lo Sicco dal dischetto sbaglia. Il vantaggio però arriva all’8’: Mutton serve Giordani. L’attaccante a colpo sicuro insacca l’1-0. Al 30’ il Cannara trova il pari a sorpresa: Franco Bertaina approfitta di una palla sporca e si invola in profondità, superando Pacini con un diagonale. Al 39’ su corner il Follonica Gavorrano colpisce una traversa con Mutton. Nella ripresa, al 25’ Remedi serve Bellini, che calcia trovando la grande risposta del portiere. Al 34’ azione Mutton-Proietti: l’attaccante serve il centrocampista e si invola in area, Vassallo è miracoloso e sventa l’occasione. Al 47’ Bellini penetra in area e subisce fallo, l’arbitro concede un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta questa volta Giordani, che non sbaglia e riporta i biancorossoblù in avanti.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere, Matteucci, Marino (10’ st Bellini), Mutton (36’ st Maltoni), Pimpinelli (20’ st Proietti), Remedi (28’ st Bianchi), Fremura, Pescicani (40’ Bucci), Lo Sicco, Giordani. All. Baiano. CANNARA: Vassallo, Porzi (28’ st Vitaloni), Mancini, Bertaina E., Baraboglia (7’ st Camilletti), Myrtollari, Fioretti (28’ st Cardoni, 45’ st Lupi), Montero, Bertaina F. (1’ st Lomangino), Roselli, Schvindt. All. Cerasa.

Reti: 8’, 48’st Giordani, 30’ Bertaina F.