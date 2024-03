Serie D. Il Follonica Gavorrano al lavoro per Cenaia

Seconda trasferta consecutiva per un marzo che si preannuncia decisivo per il Follonica Gavorrano. Il team biancorossoblù infatti va a caccia della terza vittoria consecutiva che possa permettere al team di Marco Masi di agganciare la Pianese. Domani i minerari saranno attesi dalla temibile trasferta di Cenaia dopo aver battuto il Tau Altopascio fuori casa. la trasferta di Cenaia sarà importante, visto come nel turno successivo al Malservisi-Matteini arriverà il Livorno che domani giocherà in casa con la Pianese. Quindici giorni che potrebbero decidere le sorti del campionato col girone E ancora in bilico, visto come la Pianese ha 48 punti e Livorno e Follonica Gavorrano inseguono a 47. Intanto a livello femminile, va avanti il campionato di calcio a 5. Una partita ricca di gioco e agonismo quella tra Follonica Gavorrano e San Giovanni C5, che termina sul 2-2 nonostante le tante occasioni nel finale di gara. Assedio iniziale biancorossoblù, con le ragazze allenate da Roberto D’Antoni che riescono a costruire molto gioco e tante palle gol. I pochi tentativi di attacco delle avversarie vengono subito bloccati con grande attenzione dalla formazione di casa. Al 13’ il tiro con il sinistro di Falcini sfiora il palo, dall’altra parte risponde dalla distanza Ciofini con un tiro potente bloccato in due tempi da Falcinelli. Al 24’ arriva il gol del vantaggio per il San Giovanni, con Calò che porta a sorpresa le ospiti sullo 0-1, risultato che chiude anche la prima frazione. Dopo quattro minuti dall’inizio della ripresa ci pensa Falcini a ristabilire l’equilibrio e a segnare il gol del pareggio biancorossoblù. Il match prosegue a ritmi molto alti da entrambe le parti. Al 15’ l’infilata di Poletta vale il nuovo vantaggio per le ospiti, ma al 20’ Rinaldi trova un grandissimo gol con un tiro dalla distanza che spiazza il portiere, il pallone sbatte sul palo interno e finisce in rete. Il gol del pareggio dà animo alle ragazze di D’Antoni, che continuano a premere per cercare di ribaltare definitivamente il risultato. Non arriva però l’imbucata vincente.