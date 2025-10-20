Serie D. Il Ghiviborgo corsaro. FolloGavo, altro ’tonfo’

Prosegue l’emorragia di risultati del Follonica Gavorrano col Ghivirborgo che passa 0-2 con un gol per tempo. La prima conclusione della gara è del Ghiviborgo, Mariotti tenta un diagonale che si spegne sul fondo senza creare pericolo per Pacini. La gara è vivace e con rapidi capovolgimenti di fronte: Remedi tenta la botta da fuori, sfiorando il palo alla destra del portiere ospite. Al 16’ il Ghiviborgo passa in vantaggio: Baldacci cerca la conclusione da fuori, Pacini respinge ma appostato c’è Mariotti. Al 29’ Il Follonica Gavorrano sfiora il gol: Remedi impatta bene su calcio d’angolo e calcia a botta sicura, Butano si trova incredibilmente il pallone tra le braccia. Altro salvataggio sulla riga al 44’: Proietti calcia dal centro dell’area verso la porta, il Ghiviborgo si salva ancora. Il Follonica Gavorrano spinge però al 2’ della ripresa l’arbitro estrae il cartellino rosso ai danni di Fremura per doppia ammonizione. Al 12’ Boiga si accentra e calcia con il sinistro da fuori, palla alta sopra la traversa. Nonostante l’inferiorità numerica il Follonica Gavorrano attacca. Al 28’ gli ospiti raddoppiano con Boiga. Il Follonica Gavorrano prova ad attaccare senza però pungere. C’è tempo per un ultimo tiro di Giordani prima del fischio finale, con il Ghiviborgo che espugna il Malservisi-Matteini con il punteggio di 0-2.

FOLLONICA GAVARRANO: Pacini, Bernardini (23’ st Maurizi), Matteucci, Marino (39’ st Bianchi), Maltoni (10’ st Bellini), Mutton (23’ st Giordani), Pimpinelli, Remedi, Fremura, Proietti, Pescicani (20’ st Bucci). All. Baiano. GHIVIBORGO: Butano, Baldacci (20’ st Quochi), Mariotti, Boiga (39’ st Mion), Arcuri (32’ st Ceccanti), Cannarsa, Del Dotto, Citarella, Vecchi, Signorini (43’ st Musatti), Thioune (44’ Fischer). All. Ingenito.

Reti: 16’ Mariotti, 27’ st Boiga.