Serie d. Il giudice sportivo ferma Pollini e Tourè

Salterà il derby in programma domenica sul campo del Ravenna il difensore dello United Riccione, Nicolò Pollini. Lo ha deciso il giudice sportivo che ha squalificato il terzino dei biancazzurri per un turno. Uno squalificato anche in casa San Marino. Si tratta del centrocampista Amadou Taurè che salterà i novanta minuti che i titani di mister Biagioni giocheranno domenica sul campodel Prato. Nel girone D un turno di stop a Baietti del Sasso Marconi, Dall’Osso dell’Imolese. Poi le ammende dovrà pagare una multa di 1.100 euro la Pistoiese "per avere i propri sostenitori – si legge nel comunicato del giudice sportivo – introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato (2 petardi e 2 fumogeni) nel settore loro riservato, nonché lanciato all’interno del recinto (2 petardi) e sul terreno di gioco (1 fumogeno). Multato anche il Prato (900 euro), sempre per lancio di petardi e fumogeni in campo.