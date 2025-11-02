Serie D. Il Grifone a Scandicci: "Vogliamo la vittoria»

"Noi abbiamo ampi margini di miglioramento, circa un 50 per cento, ma se non miglioriamo non ce la facciamo a raggiungere il nostro obiettivo. Ma siccome questi margini di miglioramento li abbiamo, dobbiamo lavorare per raggiungerli". L’allenatore Paolo Indiani con questa filosofia si accinge ad affrontare la trasferta odierna contro lo Scandicci sul terreno dello stadio comunale di San Casciano Val di Pesa. "E’ chiaro che giocare da noi è diverso che giocare in altri campi e lo abbiamo già provato – prosegue il tecnico – , ma la squadra sotto questo aspetto ha risposto molto bene e sono certo in una prova confortante. Noi vogliamo vincere anche se sappiamo che i locali su 9 punti in classifica 7 li hanno conquistati sul proprio campo dove hanno dimostrato una maggiore abilità. Noi cercheremo di spingere subito dal primo minuto e di fare una partenza come con l’Orvietana, il Trestina e il Cannara, cioè, andare in vantaggio il prima possibile. Se non ce la faremo vorrà dire che gli avversari saranno più bravi di noi. Ciabuschi? E’ un primo attaccante e ha preso il posto di Carlotti, ma è in ritardo come preparazione".

La terna è composta dall’arbitro Antonuccio di Roma 1; assistenti Apollaro e Conicella. Questi i convocati da mister Indiani: Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciraudo, Della Latta, Dierna, Disanto, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Marcu, Marzierli, Montini, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Sartorelli. Inizio gara 14.30.