Serie D. Il Grifone in trasferta: "Vogliamo solo vincere»

A San Giovanni cercheremo di disputare una partita propositiva per strappare i tre punti ed in questo modo per dare più sostanza anche al risultato di pareggio contro il Livorno. Cercheremo di offrire una prestazione convincente, tipo quella di Poggibonsi, perchè intendiamo tornare alla vittoria.

L’allenatore Gigi Consonni, dopo aver ricordato che è stato deluso dalle dichiarazioni post partita di domenica del suo collega Indiani, presenta il derby odierno (inizio alle 14.30) che il Grosseto sosterrà in casa della Sangiovannese di mister Bonura.

"I ragazzi hanno voglia di fare qualcosa di bello e di interessante per loro stessi, per la società e per I tifosi – prosegue il tecnico del Grifone –, perchè sono sostenuti da un profondo orgoglio e sono convinto che daranno vita ad uan prestazione importante anche sotto l’aspetto tecnico. Dopo la sconfitta di Orvieto che è stata determinante ai fini della classifica, ora noi dobbiamo riprendere a vincere ed andare avanti partita dopo partita. La Sangiovannese presenta un buon organico con un reparto offensivo molto forte".

Nel Grosseto assenti Possenti, squalificato, Cretella, Macchi e Dierna infortunati. Tra i convocati anche il giovane Simone Di Meglio. Il mister avrà con sé Mobilio, Benucci, Bolcano, Caponi, Chrysovergis, Corallini, Di Meglio, Gnazale, Grasso, Guerrini, Lampret, Marzierli, Nunziati, Piersanti, Raffaelli, Riccobono, Sabattini, Sabelli, Sacchini, Sane, Senigagliesi, Shenaj. Dirige il match l’arbitro Giacomo Pasquetto di Crema.

P.P.