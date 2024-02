Serie D. Il Lentigione incassa tre punti pesantissimi

LENTIGIONE

3

MEZZOLARA

2

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto, Martini, Capiluppi, Nava, Cortesi, Roma, Battistello, Grifa (Manzotti 21’ st), Montipó (Casucci 43’ st), Formato, Sala (Bocchialini 26’ st). A disp. Zovi, Sabotic, Carra, Riccardi, Manco, Macchioni. All. Beretti.

MEZZOLARA (4-4-2): Malagoli, Cavazza, Chelli (Dominici 34’ st) Cestaro, Vecchio (Muro 39’ st), Bovo, Fini (Vinci 15’ st), Landi (De Meo 46’ st) Alessandrini, Benedettini (Corsi 34’ st), Tzvetkov. A disp. Bisazza, Cavina, Pellielo, Pecchia. All. Lega.

Arbitro: Anna Frazza di Schio (Bignucolo e Scaldaferro).

Reti: 33’ pt Montipó; 18’ st autogol Nava, 24’ Sala, 33’ Cortesi, 45’ Alessandrini (rig.).

Note: ammoniti Montipó, Capiluppi, Vecchio, Cestaro, Bocchialini.

Ancora una giornata particolare nel campionato di Serie D: pareggia il Ravenna, pareggiano San Marino e Carpi, perde il Corticella e così ad approfittarne sono il Forlì che sale al secondo posto e il Lentigione che rientra nella zona play-off, al quarto posto, battendo il Mezzolara per 3 a 2.

A Sorbolo va di scena una partita molto combattuta, anche se va detto che il Mezzolara ha siglato il suo secondo gol a gara quasi finita. Ma non del tutto, perché i bolognesi nel recupero hanno colto una traversa che avrebbe chiuso sul pari la contesa. Al 7’, botta dalla distanza di Montipó con tiro centrale bloccato da Malagoli.

Ci prova il Mezzolara con il colpo di testa di Vecchio all’11, Rizzuto devia sopra la traversa. Al 19’ traversone pericolosissimo di Martini, l’estremo difensore ospite devia in angolo. Il Lentigione passa al 33’: angolo di Sala sulla testa di Montipó che batte in rete. Il secondo tempo si apre con una conclusione di Sala da fuori area, il 7 però non inquadra la porta. Poco più tardi ci prova Formato, conclusione a lato. Al 12’ è Roma a rendersi protagonista con una botta dalla distanza dopo essere stato servito da Sala, conclusione però alta. Al 18’ pareggia il Mezzolara, complice un autogol di testa di Nava. Al 24’ di nuovo avanti il Lenz: Malagoli para su Formato, ma Sala ribatte in rete. Il Lentigione va sul 3 a 1 con il colpo di testa di Cortesi al 33’ dagli sviluppi di un corner battuto da Battistello.

Al 45’ rigore per il Mezzolara, gol di Alessandrini che accorcia le distanze.

"Sapevamo che era una partita complessa – dice mister Paolo Beretti - ma si era messa bene e l’abbiamo riaperta noi. In questi casi dobbiamo essere più bravi a conservare la gara. Potevamo fare meglio in fase realizzativa, ma purtroppo abbiamo alternato troppe cose brutte a cose belle".

"E’ stata un partita complicata – dice Martin Montipò – sia in fase difensiva, sia offensiva, alla fine portiamo a casa tre punti importanti, va bene così".