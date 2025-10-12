Serie D: il Lentigione ospita il San Giuliano City, mentre la Correggese riceve la Pro Palazzolo che ha un punto in meno dei biancorossi. Dubbio per Pedrelli: in porta Cheli o Gasparini?

Oramai è un cliché: entrambe in casa, entrambe in campo alle 15 sino al 26 di ottobre quando tornerà l’ora solare e le gare saranno anticipate di mezzora: sono il Lentigione, primo con 15 punti, che al Levantini attende il San Giuliano City (sesto a 9) e la Correggese, decima a 7 punti, che al Borelli riceve la Pro Palazzolo, 13° a 6 punti. E’ la settima giornata d’andata del campionato di Serie D, con partite non facili per i team reggiani, ma comunque accessibili. Una strana coincidenza: tutti i bomber delle quattro formazioni hanno segnato ad oggi due gol: così Jassey (foto), Pari e Penta del Lenz, il giovane Luca Lupano del San Giuliano, Siligardi della Correggese e Andrea Capone del Pro Palazzolo.

LENTIGIONE. Quando si è in testa alla classifica, di solito, va tutto bene e così l’unico dubbio che assilla mister Ivan Pedrelli è quello del portiere. Confermare ancora la fiducia a Cheli o restituire il ruolo di titolare a Gasparini che, infortunatosi a inizio stagione non ha ancora debuttato in campionato? Gasparini sembra recuperato totalmente e quindi può essere una decisione dell’ultima ora. E non mancherà neanche il consueto turn over. "Sono contento dei ragazzi – dice mister Pedrelli – stiamo crescendo per intensità e palleggio e lo si vede in allenamento. Chiedo l’atteggiamento e la determinazione di sempre, ovviamente senza essere presuntuosi". Il San Giuliano City, formazione che ha disputato anche alcuni campionati di Serie C, è squadra abbastanza nuova e il suo allenatore Francesco Parravicini riconosce il valore dell’avversario e la forza del suo collettivo.

CORREGGESE. Soffre un po’ di pareggite (4 in sei gare), ma la Correggese sta facendo bene ed oggi avrebbe l’occasione di prendere l’intera posta. Mister Maurizio Domizzi ci crede e rimpiange qualche occasione persa: "Sì, potevamo vincere un paio di partite in più, perché ai punti le avremmo vinte. Il Pro Palazzolo è squadra blasonata con trascorsi anche in Serie C, ancora una volta ci vorrà il massimo impegno per spuntarla". Il tecnico della Pro Palazzolo (squadra di Palazzolo sull’Oglio in provincia di Brescia) è Marco Didu e anche lui ha rimpianti: "Non abbiamo una rosa foltissima e abbiamo cambiato molto rispetto all’anno passato. In ogni caso stiamo crescendo e vedo costanti miglioramenti. Siligardi? Ha giocato tanti anni in Serie A e in Serie B, con la D non c’entra proprio niente".