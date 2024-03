Serie D. Il Lentigione porta a casa un buon punto. Beretti: "Aglianese forte, risultato giusto»

AGLIANESE

0

LENTIGIONE

0

AGLIANESE(3-5-2): Valentini, Fiaschi, Iacoponi, Pupeschi, D’Ancona (32’ st Zumpano), Silvestro (28’ st Perugi), Grilli, Marino, Maloku, Della Pietra (42’ st Sow), Mascari (35’ st Vanni). A disp.: Nannetti, Fontana, Capuana, Moretti, Poli. All. Baiano.

LENTIGIONE (4-3-2-1): Rizzuto, Capiluppi, Nava, Sala (32’ st Roma), Formato, Montipò, Manzotti, Battistello, Cortesi, Martini (21’ st Casucci), Nappo (35’ st Sabotic). A disp.: Zovi, Grieco, Bocchialini, Grifa, Ricciardi, Macchioni. All. Beretti.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva (Gatto e Ambrosino).

Note: ammoniti Silvestro, Fiaschi, Maloku, Battistello, Sala e Montipò.

Buon pareggio per il Lentigione, con risultato ad occhiali, colto dai ragazzi di Beretti allo stadio Bellucci di Agliana.

Era la 25ª giornata, che alla fine vedrà le fortune di Carpi e Forlì che recuperano punti pesanti su Ravenna e San Marino che si dividono la posta.

La gara si apre con una conclusione in girata di Formato al 6’, ma il tiro finisce di poco a lato. Risponde l’Aglianese in contropiede con Mascari: provvidenziale Rizzuto che devia in corner. Al 26’ ci prova l’Aglianese con un cross di Silvestro per la testa di Della Pietra, conclusione che finisce sopra la traversa. Poco dopo è il Lentigione a rendersi pericoloso con un trama offensiva iniziata da Montipó e conclusa con un cross di Nappo, ma Valentini sventa.

La seconda frazione si apre con una botta dalla distanza di Marino alta sopra la traversa. Risponde il Lentigione con un bel cross di Sala da corner, Formato mette alto di testa.

Pochi secondi dopo è sempre Sala da angolo a servire prima la testa di Montipó e poi quella di Battistella: in tutte e due le occasioni le conclusioni scheggiano la traversa.

Il Lentigione è per lunghi tratti padrone del gioco e ci prova con Cortesi, il cui tiro è sventato dal portiere di casa.

A 10 minuti dal termine si rivede in campo Sabotic: l’infortunio al capo è ormai solo un brutto ricordo.

L’ultima occasione è di Formato che, da dentro l’area, conclude alto. La partita finisce 0-0.

Il Lentigione torna a casa con un punto prezioso, conquistato contro un avversario ostico e di valore.

Paolo Beretti, allenatore del Lentigione, è entusiasta della prova dei suoi: "Sì, perché è stata una bella partita giocata da due belle squadre, anche se messe in campo diversamente. Noi abbiamo fatto tutto per bene, nel primo tempo abbiamo fatto più possesso, ma rischiato qualcosa. Nella ripresa le occasioni le abbiamo avute noi e senza rischi. Gara intensa, di buon livello tecnico, forse potevamo anche portare a casa i tre punti, ma il pareggio - chiude l’allenatore del Lentigione - credo sia il risultato giusto".