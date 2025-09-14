Serie d. Il Lenz in casa della nobile decaduta Pro Sesto. La Correggese cerca il riscatto a Coriano

Seconda giornata e reggiane entrambe in trasferta dalle 15, il Lentigione in Lombardia sul campo della Pro Sesto, la Correggese in Romagna, a Coriano, comune del riminese ai confini con San Marino.

Lentigione. "Dovremo avere molta pazienza – dice il tecnico del Lenz, Ivan Pedrelli – le lombarde sono squadre che conosciamo poco e dobbiamo impostare bene la partita, cercando di non concedere niente ai nostri avversari e magari sfruttare gli episodi a nostro favore. Hanno vinto la prima in trasferta e quindi sarà dura". La Pro Sesto, team di Sesto San Giovanni, ha pure disputato cinque campionati di Serie B e una ventina di C e vorrebbe rinverdire i fasti passati, puntando per lo meno ai play-off. Il suo allenatore e Daniele Angellotti, al Lenz manca ancora il portiere Gasperini, sostituito da Cheli.

Correggese. La formazione di Maurizio Domizzi gioca contro una neopromossa, per la prima volta in Serie D, dopo 70 anni di campionati minori. E dunque per i romagnoli e per il suo pubblico, oggi la gara con i reggiani è storica. Il tecnico dei romagnoli è Massimo Scardovi. "Già – dice il mister Domizzi - saranno motivati e concentrati e vorranno esordire bene in casa. Noi dobbiamo cancellare subito la sconfitta dell’esordio e ripartire con il piede giusto. Il girone è molto complicato e non ci sono gare facili; in settimana abbiamo avuto qualche acciacco tra i giovani, ma speriamo di recuperarli tutti".

c.l.