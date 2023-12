Serie d. Il Lenz non vuole fermarsi: ma con l’Imolese è dura

Il campionato di Serie D arriva alla 14ª giornata con uno scontro d’alta classifica oggi alle 14,30 a Sorbolo Mezzani: si affrontano infatti le due terze in classifica, il Lentigione e l’Imolese, sempre che dalla giustizia sportiva arrivi la conferma del successo dei rivieraschi ottenuto sul campo del Borgo San Donnino con un rigore contestato. Gara non omologata e dunque numeri alla mano il Lentigione rincorre l’Imolese in classifica, squadra tra l’altro penalizzata di un punto per irregolarità sui pagamenti degli stipendi. "Dobbiamo continuare il momento importante - dice mister Paolo Beretti - abbiamo una montagna molto alta da scalare. Giochiamo contro una squadra molto interessante, giovane, ben costruita e che lotta per il vertice. Dobbiamo dare continuità di risultati e migliorare la qualità tecnica rispetto a quella espressa domenica".

Beretti cerca di dare la carica a una squadra che è la migliore del campionato a livello di ultime 5 giornate; inoltre recupera più o meno tutti i giocatori e dunque i vari Formato, Macchioni e Pari timbreranno il cartellino, almeno in panchina. L’Imolese è allenata da Gianni D’Amore e dovrebbe mancarle solo il lungodegente Brandi. I bolognesi hanno alcuni ottimi giocatori, soprattutto i difensori Augustin Ale (centrale uruguagio con ampia esperienza internazionale) e Mattia Ciucci, un passato nelle giovanili di Roma e Lecce. L’Imolese vanta la miglior difesa esterna con due soli gol subiti e la seconda difesa del campionato dietro al solo Ravenna. Non ha bomber prolifici, non segna moltissimo, ma gioca gare molto equilibrate. Arbitra Loris Graziano di Rossano, a capo di una terna tutta calabrese.

Claudio Lavaggi