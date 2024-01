Serie D. Il Lenz ospita il Sant’Angelo

Nella seconda giornata di ritorno, il Lentigione ospita oggi alle 14,30 a Sorbolo Mezzani la formazione lodigiana del Sant’Angelo, che l’anno scorso si salvò ai play-out ai danni della Correggese. È 14° con 22 punti e dunque nuovamente a rischio play-out. Ha però uno dei tre bomber del campionato a quota 10, Francesco Gobbi, e in trasferta ha vinto tante partite (4). Sempre in trasferta ha una differenza reti di +8, seconda solo a quella del Lentigione a +9. Il suo allenatore è Antonio Palo, oggi privo dello squalificato Bernini. Il Lentigione è quinto a 31 punti ed è l’ultima squadra che disputerebbe i play-off, anche se mister Beretti non ne vuol sentire parlare: "Andiamo avanti gara dopo gara e proprio quella col Sant’Angelo sarà complessa. Nell’ultimo periodo hanno fatto molto bene, sono sempre aggressivi, con giocatori di talento capaci di attaccare bene la profondità. Noi dobbiamo pensare ad essere coesi, disposti a presentare grandi doti di sacrificio e vogliosi di proporre il nostro calcio". Al Lentigione mancano l’infortunato Montipò e gli squalificati Sala e Casucci.

Per il torneo di Viareggio, modificato il prossimo calendario: il Lenz gioca il 21 in casa con San Marino, il 28 a Corticella, il 4 febbraio in casa con il Carpi, l’11 c’è il riposo per tutti, il 18 a Ravenna e il 25 in casa col Mezzolara. Torneo fermo anche il 31 marzo.

c.l.