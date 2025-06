Serie "D» - Il mercato. Sarà giovane il nuovo Ghiviborgo di Ingenito

Sono ancora qua... eh, già. Il Ghiviborgo riparte per il suo undicesimo campionato consecutivo in serie "D" e lo fa con rinnovato entusiasmo, dopo aver visto naufragare la trattativa per la cessione del titolo, prima al Viareggio e poi, quella indiretta, con la Lucchese.

In realtà la società di patron Marco Remaschi si era organizzata già da tempo per essere pronta ad una nuova avventura, anche se ha ufficializzato il nuovo allenatore solo nella giornata di venerdì scorso, come da noi ieri anticipato: si tratta del giovane Corrado Ingenito, classe 1991, originario di Firenze, con alle spalle diverse esperienze importanti, tra cui quella di trainer degli "Allievi" nazionali del Valencia nel 2014-2015. Dopo una parentesi di due anni come responsabile tecnico del Centro federale territoriale di Firenze, nel 2022-’23 ha guidato il Porta Romana in Eccellenza e, la stagione successiva, la "Juniores" nazionale del Legnano.

Ora Ingenito (foto) ha deciso di sposare il nuovo progetto del Ghiviborgo, dopo l’ultima esperienza, nell’annata appena conclusa, come allenatore in seconda e responsabile delle giovanili del Follonica Gavorrano. Andrea Bianchi sarà l’allenatore in seconda: tecnico e match-analyst, classe 1983, viene da oltre dieci anni di esperienza in settori giovanili professionistici come il Pisa, oltre a collaboratore territoriale in contesti federali. Confermato Salvatore Busio che continuerà ad essere il preparatore atletico, dopo aver svolto un ottimo lavoro nello scorso campionato. Staff tecnico, quindi, giovane, ma ambizioso e molto preparato, in attesa delle prime conferme e di tanti volti nuovi. Anche qui saranno molti i giovani che saliranno in Media Valle per fare esperienza, visto che è il Ghivi è da sempre trampolino di lancio per tanti ragazzi di valore. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Nel frattempo Remaschi ed il confermato direttore sportivo Roberto Bacci sono al lavoro, alla ricerca dei profili giusti per allestire l’organico che verrà messo a disposizione di Ingenito.

