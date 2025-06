Serie "D» - Il mercato. Tau: Lombardo jr tra Pistoiese e Ravenna

Siamo appena all’inizio dell’estate e del mercato di serie "D" che riguarda il Tau Altopascio. Già accasato altrove Rinaldini, presto lo seguirà Motti, così come, probabilmente, Andolfi; mentre Bongiorni firmerà con il Camaiore solo dal 1° luglio per questioni burocratiche.

L’obiettivo del club amaranto è ringiovanire molto e il neotrainer Maraia è stato scelto anche per questo. Nei "rumors" di questi giorni potrebbero figurare altri due "big": Lombardo e capitan Meucci. Il primo è nel mirino di Pistoiese e Ravenna in "D". I romagnoli, infatti, che sembravano favoriti per il ripescaggio in "C", avendo vinto i play-off da secondi, probabilmente rimarranno in "D".

Mattia Lombardo (foto), figlio di Attilio, ex Sampdoria, Juve e Lazio, ha molto mercato e notevole esperienza, visto che l’ex Lucchese, ha militato anche con Cremonese, Pontedera, Mantova, Siena, Monopoli, Sambenedettese, Teramo e Torres in "C". Arrivato ad Altopascio due stagioni fa, ha collezionato in maglia amaranto 53 presenze e 5 reti. Per il capitano, anche lui ex Lucchese, stesso discorso: molta esperienza; Meucci è stato uno dei migliori della passata stagione. La sensazione, quindi, è che anche i futuri "over" saranno giovani.

Massimo Stefanini