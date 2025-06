Serie D. Il Montevarchi si affida a Marmorini. La prima scelta del ds Giorni

MONTEVARCHISimone Marmorini, 43 anni il prossimo 23 novembre, con un discreto passato da difensore sul campo, sarà l’erede di Atos Rigucci sulla panchina del Montevarchi. Il comunicato ufficiale è di ieri pomeriggio e nel dare il benvenuto al nuovo allenatore, l’Aquila sottolinea che il trainer aretino, in possesso del tesserino Uefa A, è stato fin da subito la prima scelta del direttore sportivo Diego Giorni, superando la concorrenza di altri pretendenti, da Calderini, a Bonura, da Beoni a Coppi. Torna così in Toscana e con particolare entusiasmo, dopo un paio di stagioni vissute tra Molise al Vastogirardi e Friuli al Chions, un giovane allenatore sul quale il sodalizio aquilotto è deciso a scommettere. Con una duplice missione: valorizzare i giovani del vivaio e soprattutto soffrire meno rispetto al recente passato.

Marmorini ha vestito da giocatore le maglie di Sansovino, Benevento, Poggibonsi, Viterbese, Fanfulla, Derthona, Cecina, Casoli e Vigevano prima di chiudere la carriera ad Arezzo e intraprendere la prima esperienza da trainer al Ghivizzano. In seguito ha guidato tra le altre San Donato Tavarnelle, Sangimignano, Sinalunghese, Foligno e Trestina. Il mister scelto dal club rossoblù è già al lavoro con il diesse per definire l’organico in lizza nel campionato di serie D.

Giustino Bonci