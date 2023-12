Serie D: il Poggibonsi prossimo avversario degli azzurri. Senesi lancia la Sangio

SAN GIOVANNI

La mezza punta Tommaso Senesi è un puro prodotto del vivaio azzurro. Fin da piccolo ha dato i primi calci al pallone con questa società e, anno e dopo anno, si è ritrovato a scalare le varie categorie fino all’approdo, in pianta stabile, in prima squadra con la quale ha già collezionato diverse presenze perlopiù dal fischio di inizio. Dopodomani c’è una partita molto insidiosa a Poggibonsi contro i locali dell’ex Stefano Calderini, il classe 2005 è assolutamente consapevole dell’importanza della posta in palio: "Con il Livorno gli stimoli, anche durante la settimana, non sono mancati ma sarà lo stesso anche per quanto concerne questa partita. Sappiamo bene che è uno scontro diretto, di vitale importanza per le nostre ambizioni di salvezza e daremo anche più rispetto a quanto non fatto nell’ultimo turno di campionato per tornare a casa con qualcosa di importante in tasca. Il mister ci dà molta serenità sotto questo punto di vista, occorrerà semmai essere più attenti sotto determinati aspetti". Ecco che tipo di partita si attende il giovane attaccante: "Sarà una battaglia, una partita molto fisica tra due formazioni che non possono assolutamente fallire questo appuntamento. Sappiamo benissimo della forza dei nostri avversari ma al tempo stesso siamo consapevoli che se ripeteremo buona parte della partita di domenica scorsa sicuramente riusciremo al triplice fischio a portarci qualcosa di buono a casa".

Proprio in occasione della gara tra i ragazzi di Rigucci e quelli di Calderini sarà rinnovato il gemellaggio tra le due tifoserie che dura ormai da tantissimi anni. Prima della gara è stato organizzato anche un pranzo per rafforzare ancora più questo rapporto. Festa assicurata sugli spalti non certo sul rettangolo di gioco, le due squadre sono divise da appena tre punti.

Massimo Bagiardi