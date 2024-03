Serie D: il portiere guarda con fiducia alla sfida col Ghiviborgo. Montevarchi alla svolta. La carica di Dainelli

MONTEVARCHI

Vietato mollare. E’ l’unico atteggiamento utile per pensare di uscire dalla crisi e risalire la corrente. Ne è consapevole il Montevarchi che dopodomani farà visita al Ghiviborgo, appaiato al Tau Altopascio al quinto posto play-off. Ad oggi, invece, il traguardo dell’Aquila è la salvezza diretta senza passare dai play-out che, per inciso, si giocherebbero in gara unica il 12 maggio. Quasi superfluo, allora, sottolineare il peso specifico delle ultime 9 giornate e la necessità, fin dalla trasferta nella media Valle del Serchio, di far risultato a prescindere dall’avversario. Loris Beoni, nella marcia d’avvicinamento all’incontro in programma alle 14,30 di domenica sul fondo in sintetico dello stadio Carraia di Ghivizzano, sta cercando di catechizzare il gruppo, spronando i giocatori a lottare su ogni pallone e a diventare più concreti in attacco. A giudicare dall’applicazione mostrata dai rossoblù nelle sedute svolte al centro sportivo di Loro Ciuffenna, il messaggio è stato recepito. Della volontà generale di reagire degli aquilotti si è fatto interprete il giovane portiere Davide Dainelli (nella foto), tornato tra i pali con il Trestina dopo aver lasciato temporaneamente la maglia di titolare a Mattia Bianchi nella gara di Poggibonsi: "Di sicuro non è un momento facilissimo perché veniamo da una sconfitta e da un pareggio ma stiamo lavorando bene e siamo sicuri che i risultati verranno presto per l’impegno e la costanza quotidiana di ciascuno di noi".

Nato a Bagno a Ripoli, 21 anni da compiere, Dainelli è cresciuto nel vivaio del San Michele Cattolica Virtus prima di passare alla Fiorentina. Nel luglio 2022 la Viola lo inviò a farsi le ossa nello Scandicci e quindi, l’estate scorsa è approdato in Valdarno, mostrando ben presto le sue qualità di estremo difensore affidabile: "Ormai – riprende Dainelli – il ruolo del portiere è cambiato. Non deve limitarsi a parare ma è chiamato ad impostare l’azione e a collaborare di più alla manovra. La costruzione dal basso? Con i giusti interpreti è un’opportunità da sperimentare".

Giustino Bonci