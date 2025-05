Serie D, il pratese Lorenzo Chiti brilla nella Luparense

Prato, 5 maggio 2025 – La Luparense ha chiuso il girone C del campionato di Serie D all'ottavo posto. E' mancata forse un po' di continuità per i playoff, ma il sodalizio veneto ha un gioiello da mettere in vetrina: si tratta di Lorenzo Chiti, che mettendo a referto 3 gol in 33 gare si è confermato fra i giocatori più promettenti della categoria. Il calciatore pratese ha firmato la scorsa estate per la società sportiva di San Martino di Lupari (Padova) un contratto annuale, dopo aver dato un contributo fondamentale per la salvezza del San Donato Tavarnelle nella precedente annata. E si è messo in mostra non solo come centrale difensivo, ma anche come centrocampista (quando gli è stato chiesto di giocare più avanti). Una duttilità che potrebbe rilanciarlo fra i professionisti: il giocatore classe 2001 ha messo a referto nel corso della sua carriera anche 20 presenze in Serie C con l'Aquila Montevarchi, dopo aver vestito (sempre in terza divisione) la casacca dell'Avellino. Nel suo palmarès figurano due edizioni della Coppa Italia Primavera conquistate ai tempi delle giovanili della Fiorentina, anche se non ha mai avuto modo di esordire con la prima squadra gigliata. A ventiquattro anni compiuti lo scorso gennaio, Chiti ha ad ogni modo margini di miglioramento e sogna il ritorno fra i “pro”. E considerando che il contratto attuale dovrebbe scadere il prossimo 30 giugno, è destinato a diventare uno dei pezzi più pregiati del mercato: non è detto che non possano arrivargli proposte dalla C.

G.F.