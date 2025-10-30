Serie D. Il Prato a Siena non può fallire. Bisogna vincere il mal di trasferta

A Siena per curare il mal di trasferta. In occasione della decima giornata del girone E di Serie D, il Prato scenderà in campo all’Artemio Franchi per provare a invertire il trend negativo lontano dal Lungobisenzio. Fino a questo momento, infatti, i biancazzurri hanno raccolto appena 3 punti nelle quattro partite esterne di campionato disputate. Il bilancio racconta di tre sconfitte (contro Camaiore, Tau Altopascio e Terranuova Traiana) e un solo successo, arrivato peraltro contro l’ultima forza della graduatoria, il Poggibonsi, che pure si era portato in vantaggio. In trasferta, Risaliti e compagni hanno sempre subito almeno un gol: sono otto in tutto, per una media di una rete incassata a gara. Media che peggiora ulteriormente se si considerano pure gli impegni esterni in Coppa Italia (vittorie dei lanieri per 3-2 contro il Seravezza Pozzi e ko per 4-1 sul terreno di gioco della Correggese). La compagine allenata da Simone Venturi si presenta al delicato big match di domenica (calcio d’avvio alle 14,30, diretta tv su Tv Prato) con alle spalle due ko consecutivi "on the road".

Insomma, in casa della seconda forza del raggruppamento D sarà necessario cambiare rotta, anche per cercare di accorciare le distanze dalle posizioni di vertice. Occhio però, perché i bianconeri stanno mantenendo un ottimo rendimento interno, fatto di tre affermazioni e un solo passo falso, nella prima giornata quando la formazione di mister Tommaso Bellazzini si è arresa 0-1 al Tau Altopascio. Quella è stata anche l’unica rete incassata dal Siena in casa. A spingere il Prato all’impresa ci sarà una nutrita rappresentanza di tifosi. A disposizione di questi, che si accomoderanno nel settore ospiti, la società locale ha messo 640 tagliandi. Tagliandi che sono già in vendita da martedì alla Tabaccheria Lizzo Sandro, in via della Lastruccia 15, e online sul sito www.etes.it. Per i sostenitori biancazzurri sarà possibile comprare il biglietto fino alle 19 di sabato. Questi i prezzi: intero 15 euro, ridotto 8 euro.

Francesco Bocchini