Serie "D» - Il punto. Maraia alla Allegri: "Tanti match in 90’. Ma il mio Tau ha saputo leggerli tutti»

E’ l’unica squadra in tutto il girone che, dopo soli 180 minuti disputati, ha ancora la porta inviolata. E’ il Tau Altopascio che ha cominciato la stagione alla stessa stregua di quella precedente. E c’è pure il primato in classifica, sia pure in coabitazione con Follonica Gavorrano e Seravezza. E’ il terzo successo in gare ufficiali. Dopo i blitz con Ghiviborgo, in coppa (e sabato prossimo il derby andrà di nuovo in onda) e con il Siena all’esordio in campionato.

Prima affermazione casalinga, al termine di una gara che ha presentato diverse difficoltà, al cospetto di un Sansepolcro che, nel primo tempo, attraverso un pressing efficace, ha inaridito le fonti del gioco altopascese. Il team di Maraia ha anche rischiato nell’avvio privo di ritmo e di intensità degli amaranto, con salvataggio sulla linea di Tommaso Carcani. Decisamente migliore la ripresa, quando Meucci e compagni hanno preso in mano la partita, sbloccando e legittimando il successo. "In avvio non riuscivamo a fare quello che avevamo preparato – commenta Maraia – . Nei primi 15-20 minuti siamo andati in difficoltà, abbiamo rischiato anche in un paio di ripartenze; poi, nel secondo, le posizioni si sono assestate. Succede. Gli avversari hanno concesso qualcosa a livello fisico. Ci dobbiamo abituare a queste gare, non bisogna demoralizzarsi e aspettare, perché le partite possono cambiare in qualsiasi momento. E’ necessario saper soffrite. Ci sono tanti momenti nella singola gara".

"Sono soddisfatto del percorso di crescita sviluppato sinora. Non è solo il risultato – aggiunge l’ex allenatore di Lucchese e Pontedera – , perché, sennò, siamo bravi quando si vince, meno quando si perde: ma il modo con cui siamo arrivato al traguardo. La mia è una compagine giovane: dei venti che avevamo, tra campo e panchina, solo tre erano presenti anche nella passata stagione. C’è da assemblare un blocco nuovo e valorizzare i giovani come vuole il club".

Massimo Stefanini