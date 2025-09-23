Serie "D» - Il punto. Tau da record nella quarta serie. Ancora con la porta imbattuta

Fra le migliori cinque difese d’Italia. Il Tau, ancora con la porta imbattuta, è tra le cinque formazioni, tra le 190 di tutti e nove i gironi della serie "D" con questo primato dopo le prime tre giornate di campionato. Le altre quattro sono: il Chisola (Torino) e il Vado ligure (nel girone "A"), il Pompei (Napoli), nel raggruppamento "G" e i siciliani del Gela nell’"I".

Tutto grazie a un portiere super nel parare i rigori. Continua, infatti, la sua marcia da primato il portiere Cabella che ha parato il suo terzo penalty in queste prime tre giornate (due li aveva neutralizzati a Siena).

A preoccupare, però, l’entourage amaranto è, senza dubbio, l’infortunio patito da Viano, il giovane fantasista ex Derthona. Bisognerà valutarne l’entità. Certamente salterà il derby con il Prato di domani, mercoledì, ore 15, allo stadio di Altopascio. E’ il match del ritorno di Venturi da "ex". Il tecnico attuale, Maraia, dal canto suo, cercherà di utilizzare un pizzico di turn-over, viste le tre partite in una settimana (dopo il Prato ci sarà da giocare a Foligno, domenica prossima).

In dubbio ci sono ancora Chiti e Manetti che non erano nemmeno in panchina al Bellandi. Dovrebbero essere vicini al recupero. Il Prato, che nella passata stagione dovette soccombere al "Comunale" di via Rosselli 1-0, sarà avversario difficile. Dopo una doppia falsa partenza, con due ko di fila, i lanieri hanno battuto lo Scandicci.

In effetti il terzo turno è stato quello del riscatto per le "big". Oltre ai biancazzurri, hanno vinto tutte: dal Grosseto al Siena. Un campionato che entra nel vivo. A punteggio pieno è rimasto soltanto il Seravezza, ora capolista solitario, dopo il successo sul Trestina. Poi Tau, San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano. Ma stanno salendo di colpi, per dirla alla Galeazzi, le "big", le favorite.

Massimo Stefanini