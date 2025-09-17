Serie "D» - Il punto. Ingenito: "Ghiviborgo troppo morbido. Fare tesoro degli errori in vista del derby»

Tornato a mani vuote dalla trasferta di Trestina, il Ghiviborgo torna a lavorare sul campo, per preparare al meglio il derby casalingo contro il Tau Altopascio, sfida valida per la terza giornara di campionato, che si giocherà sabato, in anticipo, allo stadio "Elso e Rolando Bellandi".

Il trainer Ingenito, analizza così la prova in terra umbra. "In avvio – afferma – siamo andati bene, per 10-15’. Poi ci siamo inutilmente allungati e ciò ha finito per fare il gioco del Trestina, che ha sfruttato bene due episodi. Incassare due reti in appena 20’ è stata una mazzata. Siamo stati troppo morbidi e l’avversario ci ha severamente puniti".

"Questo è un aspetto sicuramente da rivedere – afferma il tecnico – . Del resto siamo una formazione giovane e dobbiamo imparare a interpretare le diverse situazioni. Non lo abbiamo fatto ed ecco spiegata la sconfitta. Qualche aspetto positivo? I ragazzi non hanno mai mollato e sono stati sempre sul pezzo, ciò mi conforta in ottica futura. Con un pizzico in più di scaltrezza potevamo riaprire la partita, ma siamo stati poco concreti. Prendere due gol in fotocopia è stato deleterio, poi tutto diventa più difficile, la terza rete del Trestina è stata la mazzata decisiva, anche se il Ghivi ha continuato a proporre un buon gioco". "Ora ci sarà soprattutto – conclude il trainer – da far tesoro degli errori, per migliorare in futuro. La squadra è giovane e deve imparare in fretta, perché questo campionato è molto difficile e non ti permette di sbagliare troppo. Innegabile che il Trestina è stato più bravo, sfruttando gli episodi, mentre noi siamo troppo spesso mancati nell’ultimo passaggio e, di conseguenza, siamo stati poco concreti".

Ora c’è un derby casalingo pieno di insidie. "Lavoreremo duro – afferma Ingenito – in settimana per farci trovare pronti: ogni partita ha la sua storia. Come non dovevamo esaltarci troppo dopo il 5 a 0 inflitto al Camaiore, non dobbiamo abbatterci per lo 0 a 3 incasssato".

Flavio Berlingacci