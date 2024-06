Serie D, il punto sui movimenti in entrata e in uscita. Patata e Pasquali per la Sangio. Antezza e gli azzurri più distanti

Stefano Antezza e la Sangiovannese sono lontani dal trovare l’accordo per la prossima stagione. La conferma arriva direttamente dal centrale difensivo classe ’96 che, tramite i suoi procuratori, ha confermato la voglia di restare in azzurro ma a delle condizioni che, al momento, non ne permettono di proseguire nel rapporto professionale. C’è distanza tra domanda e offerta, le parti si ritroveranno anche nel corso di questa settimana per vedere di poter limare il tutto. Sarebbe un’altra grave perdita per il neo tecnico Marco Bonura, che già ha dovuto fare a meno di tre classe 2005 importanti come Romanelli, Barberini e Senesi, del capitano Andrea Baldesi e, ultimo in ordine temporale, anche Gianvito Pertica che dopo una trattativa durata alcuni giorni non è riuscito a trovare l’accordo economico. Il gruppo col quale la Sangiovannese è riuscita a costruire la miracolosa salvezza del passato torneo sta pian pianino sgretolandosi, il budget ridotto rispetto a un anno fa, oltre ad altre offerte piovute ai diretti interessati, mettono non poche problematiche all’addetto al mercato azzurro Giuseppe Morandini. In tema di arrivi sembrano ormai a un passo gli accordi con due giocatori classe 2004 del Sansepolcro come il portiere Patata e l’esterno d’attacco Pasquali (nella foto).

Massimo Bagiardi