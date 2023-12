Serie D: il Real Forte ad Altopascio. Incroci pericolosi. Si rivede l’ex Venturi

Un altro incrocio con il passato sul percorso del Real Forte Querceta. La trasferta in casa del Tau Calcio Altopascio (ore 14,30) è soprattutto la sfida contro Simone Venturi, il tecnico che ha guidato lo scorso anno i versiliesi a una sorprendente qualificazione ai playoff. Dopo la buona prestazione senza punti con il Grosseto, per Buglio e i suoi ragazzi è un appuntamento da non sbagliare per non perdere ulteriore terreno dalla zona salvezza. "In settimana abbiamo lavorato molto su quegli aspetti che non stanno funzionando – spiega il tecnico – siamo molto migliorati ma ci sono delle cose in cui siamo ancora indietro, penso ai calci piazzati, stiamo subendo troppi gol da queste situazioni. Comunque resto fiducioso, la classifica non la dobbiamo guardare ma pensare di partita in partita".

Il Tau Calcio Altopascio sta disputando un’ottima stagione: sesto posto temporaneo, solo due sconfitte in tutto il campionato e sei risultati utili di fila. "Hanno qualità in ogni reparto – continua Buglio – ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo scendere in campo senza timori reverenziali, cercando di sfruttare al meglio le nostre caratteristiche". Non sarà facile, anche perché Buglio è alle prese con numerose defezioni, soprattutto in difesa: mancheranno Tognarelli (squalificato), Betti e Bertipagani. Convocati Masi e Maccabruni ma è difficile immaginare un loro impiego dal primo minuto. Saranno invece a disposizione sia Gemmi che Lepri, gli ultimi due acquisti, che si candidano a una maglia da titolare. "Sono due giocatori che ci possono dare una grande mano, in un reparto, quello di centrocampo, dove ultimamente siamo stati in pochi". Buglio non svela su quale modulo punterà: noi ipotizziamo una difesa a quattro, con Vietina e Ndiaye inedita coppia centrale. In attacco fiducia a Pegollo, supportato da Podestà: Scarpa dovrebbe essere l’arma a partita in corso.

Probabile formazione (4-3-1-2): Gatti, Bucchioni, Vietina, Ndiaye, Michelucci; Pecchia, Gemmi, Gabrielli; Lepri; Pegollo, Podestà.

Michele Nardini