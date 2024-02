Serie D: il Real Forte. Buglio si consola "Abbiamo giocato alla pari col Livorno»

Le sensazioni all’indomani della sconfitta di Livorno sono contrastanti. Perché uscire dall’Ardenza con zero punti dopo una delle migliori prestazioni stagionali è un vero peccato. Resta però la consapevolezza che, continuando così, il Real Forte Querceta si giocherà fino alle fine le sue chance per raggiungere la salvezza.

Buglio, dura accettare una sconfitta dopo una partita giocata così bene.

"Nel secondo tempo abbiamo avuto quasi sempre il controllo del gioco. Siamo stati bravi a limitare le loro principali fonti di gioco e a metterli in difficoltà con le nostre caratteristiche migliori. Qualcuno alla vigilia aveva scritto che avremmo messo il pullman davanti alla nostra porta e invece abbiamo dimostrato che il Real Forte Querceta non ha timore di nessun avversario".

Avete creato tante volte i presupposti per segnare.

"Siamo arrivati con frequenza dentro l’area avversaria. Anche dopo aver subito il 2-1, abbiamo creato in pochi minuti almeno tre occasioni per pareggiare. Questo è sintomo che, anche a livello mentale, la squadra è viva".

Cosa hai provato a tornare per la prima volta da avversario a Livorno?

"È stata una bella emozione. Livorno mi ha fatto crescere come uomo e come professionista".

Passiamo alle note dolenti: ancora una volta siete stati condannati da una palla inattiva.

"Sapevamo che il Livorno ci poteva fare male su queste situazioni di gioco. Tanasa è il loro giocatore più pericoloso ma, purtroppo, non siamo stati attenti a leggere in anticipo lo sviluppo dell’azione. Non è la prima volta che capita".

Giocando così, la salvezza non è più un miraggio.

"Abbiamo il dovere di provarci fino all’ultimo. Le cose sono molto cambiate rispetto a qualche mese fa. C’è una fiducia diversa, c’è una consapevolezza che è figlia del nostro lavoro quotidiano. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che stiamo facendo".

Michele Nardini