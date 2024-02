Serie D, il recupero del girone b. L’ambiziosa Arconatese ospita il Piacenza per dimenticare l’ultima sconfitta

Oggi alle 14.30 tra le mura amiche di Caronno Pertusella l’Arconatese recupera contro il Piacenza l’ottava giornata di ritorno del girone B di serie D. Per gli oroblù di tratta di un match storico contro i blasonati biancorossi emiliani ma questo è anche un incontro importante per le ambizioni delle due contendenti. L’Arconatese di Giovanni Livieri dopo la sconfitta dalla Varesina vuol tornare a fare bottino pieno e punterà sul consolidato 3-5-2 per strappare un risultato utile agli avversari di turno che sono allenati da Stefano Rossini, in carriera ex terzino sinistro di Inter, Atalanta, Como e Cremonese. Leonardo di Mario della sezione di Ciampino dirigerà la partita. Luca Di Falco