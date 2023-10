Serie D, il recupero di campionato non sorride ai ragazzi di Miramari: passa 1-0 la Victor San Marino. Corticella, che periodaccio: terza sconfitta di fila

Terza sconfitta consecutiva per il Corticella che, nel recupero della sesta giornata, cade di misura contro la Victor San Marino. Per quello che si è visto in campo, la band di Alessandro Miramari non avrebbe certo meritato questo ko, resta il fatto che qualcosa sembra essersi inceppato nei solitamente perfetti meccanismi offensivi di capitan Menarini e compagni. Lo dimostra anche il fatto che, dopo essere stato il miglior attacco del campionato con ben 13 gol fatti nelle prime quattro partite, nelle ultime tre uscite il Corticella non è mai riuscito ad andare a segno (3-0 a Ravenna, 1-0 ad Agliana e, appunto, 0-1 contro la Victor San Marino).

Venendo alla cronaca del match, la band di Miramari parte forte e, al 10’, Pazzini respinge di pugno un pericoloso calcio di punizione di Menarini. Al 25’ Mordini calcia a botta sicura da due passi, ma l’estremo difensore ospite dice no con una vera e propria prodezza. Poco dopo la mezz’ora, praticamente alla prima proiezione offensiva dell’intera gara, la formazione sanmarinese va vicinissima al vantaggio: Lazzari calcia verso la porta a Martelli battuto, ma Cudini riesce a salvare sulla linea con un guizzo. Poco prima dell’intervallo, sul fronte opposto, è Trombetta a sfiorare il palo con un bel colpo di testa. Nella ripresa, il Corticella rientra in campo con il chiaro intento di sbloccare la sfida e, ad andarci vicino, in almeno due occasioni, è Farinelli, le cui conclusioni vengono salvate in corner da un sempre attentissimo Pazzini.

Ma a passare, al 31’, è la Victor: su un cross, Lattarulo incorna verso la porta e De Santis trova la deviazione giusta per insaccare alle spalle di Martelli. Il team di Miramari non ci sta e, nei minuti finali, si riversa in avanti alla ricerca del pari.

L’occasione migliore arriva in pieno recupero: Pazzini compie un miracolo respingendo un colpo di tacco ravvicinato di Trombetta e, nel prosieguo dell’azione, Farinelli fa letteralmente la barba al palo con un tiro dal limite, che non termina però la sua corsa in fondo alla rete.

Archiviata la sconfitta, la formazione biancazzurra inizierà a lavorare sin da subito per preparare nel migliore dei modi la prossima sfida, in programma domenica, al ‘Biavati’: in casa del Corticella arriva la corazzata Carpi Nicola Baldini