Serie D: il recupero. Milan Futuro, solo rimpianti dopo la “prima“ in casa. Spreca il doppio vantaggio e il Leon rimonta
Finisce con un pareggio amaro il recupero della prima giornata di campionato per il Milan Futuro, che allo stadio “Chinetti“ di Solbiate Arno si fa rimontare due reti e chiude sul 2-2 il derby con il Leon. Un’occasione persa per i rossoneri di Massimo Oddo, che pregustavano la seconda vittoria consecutiva dopo un’ora di buon calcio e il doppio vantaggio. Il tecnico si affida a Perina come riferimento offensivo, sostenuto alle spalle da Traoré, Sia e un ispirato Balentien. I rossoneri partono bene e sbloccano il match al 22’: Traoré semina il panico sulla fascia e serve un pallone perfetto per Perina, che deve solo spingere in rete. Il Milan insiste e trova anche il raddoppio al 63’: stavolta è Maximilian Ibrahimovic, entrato a gara in corso, a costruire l’azione sulla sinistra e a servire l’assist per Balentien, che sul secondo palo fa 2-0. A quel punto, però, la gara cambia volto. Il Leon accorcia subito con Davighi, che sfrutta un inserimento centrale e batte Bouyer. I rossoneri provano a reagire, ma il ritmo cala e la squadra perde compattezza. Al 79’ arriva il pareggio firmato da Bonseri, che calcia da fuori trovando una deviazione decisiva. Nel finale il Milan prova a rialzare la testa, ma senza lucidità. Contro una neopromossa, arriva un pareggio con tanti rimpianti: si sono rivisti, seppur a tratti, i fantasmi della scorsa stagione, quando – pur con tutte le attenuanti legate all’età media della rosa – mancava la concentrazione nel finale. M.B.
