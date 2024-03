Serie D, il regista: "Una crescita graduale che sta dando i suoi frutti». Carpi, Mandelli: "La strada giusta»

In ogni squadra c’è chi è leader anche senza indossare la fascia. È il ruolo nel Carpi di Andrea Mandelli (foto) regista da cui tutto passa in casa biancorossa, che con 19 gettoni, 2 gol e 6 assist fin qui è stato fra i migliori della stagione. Una voce di spessore per analizzare la vigilia della sfida col Corticella che domenica arriverà al ’Cabassi’ a -2 ma con 3 assenze pesanti per squalifica. "A San Marino abbiamo colto un buon punto – spiega il centrocampista ’97 – anche se non nascondo che la sera c’era rammarico perché abbiamo creato le occasioni per vincerla. Ora però voltiamo pagina, il Corticella è una squadra a cui piace giocare a calcio come noi, penso che sarà una gara divertente. Ma non ha senso pensare a chi mancherà da loro, perché hanno un sistema rodato e chiunque giochi lo sa interpretare bene". Dopo il pari col Borgo il Carpi ha cambiato marcia. "Mi piace pensare che a questo gruppo giovane – prosegue – servisse un percorso con momenti negativi e positivi per forgiarsi, una crescita graduale che ci ha portato dove siamo ora. Il mister ha ragione, possiamo migliorare nei secondi tempi, cominciare bene fa la differenza ma anche nella ripresa dobbiamo mantenere la stessa intensità". Mandelli non guarda la classifica ("non mi interessa, pensiamo solo a noi") ed è soddisfatto della sua stagione, sognando di centrare una magica doppietta con papà Paolo, in vetta alla Primavera 3 alla guida del Modena. "Ogni giorno sono sempre più contento della mia scelta – conclude – perché ho trovato un gruppo fantastico. Mio papà? Non viene a vedermi, sente troppo la gara quando sono in campo ma a casa ovviamente cerchiamo di confrontarci su tutto".

Dal campo. Anche stamattina allenamento sul sintetico di Soliera per il maltempo: Saporetti ha ripreso, Sall no, fermo per il mal di schiena Cortesi.

Davide Setti