Serie D. Il rigore contestatissimo mette ko il Cenaia

REAL FORTE QUERCETA

2

CENAIA

1

REAL FORTE QUERCETA: Gatti, Meucci, Giuliani, Gemmi, Tognarelli, Masi, Pecchia (dal 11’st Flores Heatley), Michelucci, Pegollo (dal 40’ st Ndyae), Podestà, Scarpa (dal 25’ st Bucchioni). All.: Fancesco Buglio.

CENAIA: Baroni, Rossi, Papini, Scuderi, Sanyang (dal 30’ st Bartolini), Signorini, Rustichelli (dal 37’ st Bracci), Tognocchi, Simonini, Fontana (dal 45’ st Fenzi), Manfredi. All.: Agostino Iacobelli.

Arbitro: Giordano di Matera.

Marcatori: 5’ st Sanyang, 19’ st Pegollo, 34’st Podestà (rig).

Note: Ammoniti Podestà, Michelucci.

La rete di Sanyang a inizio ripresa aveva illluso il Cenaia. Per quindici minuti i ragazzi di Iacobelli hanno assaporato una vittoria che avrebbe potuto cambiare le sorti della stagioni. Tutto inutile perché il Real Forte Querceta ha la forza di ribaltarla grazie a un colpo di testa di Pegollo e a un rigore contestato di Podestà. Sconfitta pesante per il Cenaia, che rimane fermo a 10 punti, a meno undici dalla salvezza diretta.

La cronaca: nel Cenaia out il grande ex Ferretti e Caciagli, attacco affidato a Sanyang e Manfredi, con Fontana a supporto. Come nelle previsioni, l’avvio è contratto, con entrambe le squadre guardinghe. Podestà prova a dare un po’ di imprevedibilità ma Pegollo arriva in ritardo sul suo suggerimento. Il Cenaia si fa vivo con un tiro sporco di Manfredi che mette apprensione a Gatti. Molto più vivace la ripresa: il Real Forte Querceta parte male e dopo cinque minuti una disattenzione difensiva consente a Sanyang di colpire indisturbato nel cuore dell’area: 0-1 Cenaia. Buglio tenta il tutto per tutto e butta nella mischia Flores Heatley. Ma è l’avanzamento a centrocampo di Giuliani la chiave di volta dell’incontro. Dalla sua parte il Real Forte inizia ad attaccare con insistenza e, su azione d’angolo, al 64’ arriva il pari di Pegollo. A dieci minuti dalla fine la rimonta dei versiliesi si completa: Giuliani entra in area e induce un avversario al contatto: rigore che Podestà trasforma spiazzando Baroni.