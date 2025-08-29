Serie D: il San Donato Tavarnelle sarà ospite dei rossoblù. Montevarchi, si fa sul serio

MONTEVARCHIC’è un Condor sulla strada dell’Aquila nel primo atto ufficiale della stagione, domenica prossima alle 16 allo stadio Brilli Peri. Il Montevarchi è pronto, infatti, al debutto in Coppa Italia nella gara secca con il San Donato Tavarnelle allenato dal riconfermato Vitaliano Bonuccelli che quando calcava i campi di gioco da attaccante di razza si era meritato il paragone con l’avvoltoio delle Ande. Si comincia dunque a fare sul serio, perché in palio c’è pur sempre la qualificazione e in caso di parità nel punteggio al 90’ si batteranno subito i calci di rigore.

Non solo, perché sette giorni dopo l’esordio le due formazioni inizieranno il cammino nel torneo di serie D con i rossoblù di scena a Foligno e i gialloblù in casa con il Trestina. Da sempre indigesti agli aquilotti in campionato, gli ospiti non sono avversari abituali di Coppa. Biglietti per la sfida in vendita online su Ciaotickets e in città nelle ricevitorie autorizzate del Buffet Stazione e del Bar Marisa. Nel giorno della partita entrambe le tifoserie potranno acquistare i tagliandi dalle 14 alle 16 anche nella sede sociale di via Gramsci 19.

Giustino Bonci