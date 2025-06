Serie D. Il San Marino ingaggia. Merlonghi e Perego

Il San Marino ha iniziato a programmare la prossima stagione e non ha intenzione di fermarsi. Dopo D’Antona, ieri il club della Repubblica ha annunciato gli ingaggi dell’attaccante Mario Merlonghi e del difensore Augustin Ale Perego.

Quello di Merlonghi è un nome decisamente noto in zona. La scorsa stagione ha contributo alla salvezza in serie D della Sammaurese, ma in passato ha anche vestito la maglia del Santarcangelo. Per Merlonghi si tratta di un ritorno sul Titano: la maglia biancazzurra, infatti, l’ha indossata nella stagione 2019-2020 mettendo insieme 20 presenze e realizzando 4 gol. Per Merlonghi un anno di contratto, due per il difensore uruguaiano, classe 1995 Perego.

Difensore con una buona esperienza internazionale: 5 presenze nella Nazionale Under 20 dell’Uruguay, 11 in coppa Libertadores, con una rete segnata con la maglia del Delfìn, che si aggiungono alle oltre 160 nei massimi campionati uruguaiani, di cui 136 con il River Plate di Montevideo. In Italia sono 80 le presenze in serie D con le maglie di Imolese e San Luca.