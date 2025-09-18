Serie D. Il San Marino si arrende al Termoli e resta ancora al palo

San Marino

0

Termoli

1

SAN MARINO (3-4-3): Meli; Pericolini (16’ st Tosi), F. Fabbri, Ale (42’ st Giacomini); A. Fabbri, Useini (45’ st Gulinatti), Visconti, Lecchi; Gasperoni (29’ st Merlonghi), Rizzi, Stickler (22’ st D’Antona). A disp.: Ajradinoski, Golfarelli, Maimone, Pezzi. Allenatore: Malgrati.

TERMOLI (3-5-2): Iannaccone; De Pace (2’ st Avolio), Magnani, Biguzzi; Tracchia, Ceesay (27’ st Thiane), Hysaj, Mercuri (22’ st Antonacci), Galdo (17’ st Colabella); Romano (17’ st Cancello), Manara. A disp.: Giangregorio, Toffolo, De Risio, Marrone. Allenatore: D’Adderio.

Arbitro: Damiano Volpi di La Spezia. Assistenti: Lorenzo Tosello di Castelfranco Veneto e Elia Betello San Donà di Piave.

Rete: 8’ st Magnani.

Note - Ammoniti: Ceesay, Magnani.

CATTOLICA

Il colpo di testa di Magnani a inizio ripresa gela Meli e tutto il San Marino. Che alla prima allo stadio ’Calbi’ lascia tutto al Termoli nel recupero della prima giornata di campionato non disputato per gli impegni di due giocatori biancazzurri con la Nazionale di San Marino. Seconda sconfitta nel giro di pochi giorni, quindi, per la squadra di mister Malgrati che si fa preferire dal punto di vista del gioco, ma questo alla fine non conta un granchè ai fini del risultato. Il primo tempo è quasi tutto dei padroni di casa. Il primo a provarci è Stickler, poi tocca a Gasperoni su punizione, ma il Termoli regge. Termoli che in zona gol si fa vedere una sola volta con Mercuri e nemmeno in maniera troppo pericolosa. Ma i molisani a inizio ripresa pescano il jolly su calcio piazzato. Sono passati otto minuti quando Mercuri fa partire un corner millimetrico. Magnani raccoglie l’invito e di testa supera Meli, ultimo arrivato alla corte del presidente Montanari. Poco dopo i biancazzurri rischiano il colpo del ko e soltanto nei minuti finali si fanno sotto con Rizzi che da pochi passi non riesce a trovare la deviazione vincente. Tutto rinviato alla terza di campionato con l’Ostiamare.

La classifica aggiornata: Ostiamare 6 punti; Notaresco, L’Aquila, Giulianova, Teramo, Vigor Senigallia 4; Recanatese, Ancona, Termoli, Sammaurese 3; Chieti, Atletico Ascoli, Unipomezia, Fossombrone 2; Sora 1; San Marino, Maceratese, Castelfidardo 0.