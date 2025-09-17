Serie D. Il San Marino recupera la prima. Al ’Calbi’ arriva il Termoli

Sarà la prima volta nella loro storia tra San Marino e Termoli. Che oggi al ’Calbi’ di Cattolica (calcio d’inizio previsto per le 15) saranno in campo per recuperare la prima giornata di campionato, quella rinviata per gli impegni di due giocatori biancazzurri con la Nazionale del Titano. E sia i biancazzurri della Repubblica che i molisani si metteranno a caccia dei primi punti in campionato. Infatti, il Termoli è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Ancona, mentre il San Marino domenica scorsa alla seconda di campionato ha lasciato tutto sul campo de L’Aquila.

"Mi aspetto un campionato di crescita – aveva detto l’allenatore dei titani Andrea Malgrati proprio al termine della partita contro gli abruzzesi – abbiamo un progetto di due anni. I ragazzi non si stanno ancora esprimendo al meglio e quello che più conta in questo momento è vederli migliorare partita dopo partita". Miglioramenti che il 42enne allenatore lombardo vorrà vedere già nei novanta minuti di oggi, primo impegno casalingo della stagione, seppur lontano dalla Repubblica. Facile pensare che mister Malgrati prosegua sulla strada del 4-3-3 proprio per dare alla sua squadra quella continuità al momento fondamentale per incamerare certezze e con quelle una maggiore fiducia. I tre gol subiti a L’Aquila, dopo il vantaggio iniziale grazie al gol di Rizzo, chiaramente mettono in luce quanto ancora ci sia da registrare in casa San Marino.

La rosa è nuova di zecca e l’allenatore che la guida pure. I titani chiedono tempo, ma per raggiungere l’obiettivo che si augura il presidente Montanari ("Vogliamo la serie C", ha detto a più riprese nei mesi estivi) di tempo non se ne può perdere troppo. Sempre che, come sostiene mister Malgrati, quella Lega Pro non sia da raggiungere in due anni. Cosa peraltro mai specificata dal presidente Montanari. Ma oggi è inutile guardare tanto lontano e il San Marino resta concentrato esclusivamente sul Termoli e sui primi punti in campionato da mettere al sicuro il prima possibile.

Classifica Girone F: Ostiamare 6 punti; Notaresco, L’Aquila, Giulianova, Teramo, Vigor Senigallia 4; Recanatese, Ancona, Sammaurese 3; Chieti, Atletico Ascoli, Unipomezia, Fossombrone 2; Sora 1; Termoli, San Marino, Maceratese, Castelfidardo 0.