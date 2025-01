Serie D. Il San Marino trasloca a Budrio

Il San Marino trasloca a Budrio per la prima del girone di ritorno. L’impianto di Acquaviva è ancora indisponibile, e ancora una volta i biancazzurri devono trovare (come nell’ultima di andata) una soluzione di fortuna. I titani, quindi, domenica ospiteranno il Tau Altopascio allo stadio comunale ‘Pietro Zucchini’ di Budrio (calcio d’inizio alle 14.30). La comunicazione ufficiale, da parte della Lega, è arrivata ieri mattina alle segreterie delle due società. Per i tifosi sammarinesi e toscani sarà possibile assistere all’incontro acquistando preventivamente il biglietto d’accesso all’impianto in prevendita sulla homepage del San Marino o al link diretto di Go2 https://go2.it/evento/san-marino-calcio-vs-tau-altopascio/8212. La biglietteria dello stadio non sarà aperta e conseguentemente gli spettatori sprovvisti di tagliando non potranno accedere all’interno dello stesso. I prezzi per tifosi locali e ospiti sono suddivisi in due categorie: intero euro 15, ridotto 10. Under 16 omaggio.