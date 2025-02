Serie D. Il San Marino di Biagioni prova a uscire dal tunnel

Trasferte complicate quelle che spettano questo fine settimana a United Riccione e San Marino. I biancazzurri della riviera, reduci dal successo contro il Fiorenzuola fanalino di coda, andranno a bussare alla porta del Ravenna secondo della classe. Impresa sulla carta impossibile per la squadra della Perla Verde che occupa il terz’ultimo posto e che negli ultimi due mesi ha sempre e solo consegnato quasi tutto nelle mani degli avversari. I novanta minuti di domani pomeriggio in programma allo stadio ’Benelli’ saranno diretti dal fischietto della sezione di Terni, Leonardo Leorsini che in Romagna sarà in compagnia degli assistenti Leo Posteraro di Verona e Davide Gneo della sezione di Latina. Trasferta tutt’altro che semplice, ma non impossibile, per il San Marino di mister Biagioni sul campo del Prato. Tre i punti che dividono i titani dai toscani in classifia e in mezzo c’è la voglia di rifarsi dei biancazzurri che nelle ultime quattro gare hanno messo in tasca appena due punti restando a stretto contatto con la zona caldissima della classifica. I novanta minuti tra Prato e San Marino saranno diretti dal fischietto della sezione di Nocera Inferiore Christian De Angelis. E insieme a lui al ’Lungobisenzio’ domani pomeriggio ci saranno gli assistenti Marzio Giaveno di Pinerolo ed Elisa Lavarra della sezione di Cosenza. I biglietti di ingresso allo stadio saranno in vendita soltanto online per i tifosi della Repubblica. I botteghini resteranno chiusi nel giorno del match.

Le designazioni arbitrali. Cittadella Vis Modena-Corticella (Pandini di Bolzano), Fiorenzuola-Tau (Tierno di Sala Consilina), Lentigione-Forlì (Kovacevic di Arco Riva), Prato-Victor San Marino (De Angelis di Nocera Inferiore), Progresso-Zenith Prato (Skura di Jesi), Ravenna-United Riccione (Leorsini di Terni), Sammaurese-Pistoiese (Cipolloni di Foligno), Sasso Marconi-Piacenza (Gallorini di Arezzo), Tuttocuoio-Imolese (Copelli di Mantova).

Classifica: Forlì 57; Ravenna 55; Tau 49; Pistoiese 45; Lentigione 42; Imolese 35; Tuttocuoio 34; Prato 32; Progresso 30; Cittadella Vis Modena, Sasso Marconi 28; Zenith Prato, Corticella, Piacenza 26; San Marino 23; United Riccione 22; Sammaurese 19; Fiorenzuola 16.